Volley | Supercoppa Italiana 2019 | oggi le semifinali Civitanova-Modena e Perugia-Trento

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) Giornata di festa ricchissima per gli amanti della pallavolo,venerdì 1° novembre si disputano ledelladimaschile. Le quattro corazzate del passato campionato, cioè le formazioni capaci di spingersi fino alledei playoff scudetto, si affrontano all’Eurosuole Forum diin due partite da dentro o fuori che metteranno in palio i due pass per l’atto conclusivo in programma domani. Si preannuncia grande spettacolo anche perché in entrambi i match regnerà l’equilibrio, siamo soltanto all’inizio della stagioe e non ci sono ancora stati dei big match in SuperLega: le carte verranno scoperte proprio in questa circostanza e verrà assegnato il primo trofeo dell’anno (entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA ...

zazoomblog : Perugia-Trento oggi Supercoppa Italiana volley 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming - #Perugia-T… - gazzettamodena : Volley Supercoppa. Andrea Giani carica la Leo Shoes: «Abbiamo la forza per vincere» - sportrentino_it : Domani e dopodomani a Civitanova si assegna la Supercoppa -