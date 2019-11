Volley | Supercoppa Italiana 2019 | Modena strapazza Civitanova e vola in finale | Zaytsev e

LIVE Perugia-Trento Volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : Modena prima semifinalista - si parte alle 18 : 20 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:12 L’Eurosole Forum è gremito, vedere quattro tifoserie diverse all’interno di un unico palazzetto è uno spettacolo sensazionale. 18:09 E’ iniziato il riscaldamento a rete, dieci minuti e si parte con tanta voglia di grande volley. 18:06 Importanti saranno anche i centrali, i due registi non dovranno affidarsi solo alla palla alta, il gioco al centro è importante per ...

LIVE Perugia-Trento Volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : inizio della partita ritardato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Buonasera amici di OA Sport. La semifinale tra Perugia e Trento inizierà in ritardo. E’ ancora in corso, infatti, la sfida tra Civitanova e Modena. Solo quando sarà terminata la prima semifinale, potrà iniziare 30 minuti dopo quella successiva. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-MODENA La presentazione della semifinale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di ...

LIVE Civitanova-Modena 1-2 Volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : la Lube riapre la partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Civitanova-Modena 1-2. 29-27 Anderson attacca fuori. Civitanova ha vinto il terzo set annullando quarto match-point e riapre la partita. 28-27 ACEEEEEEEEEEEEEEEEE! LEAL! Ora Civitanova ha il set-point per riaprire i conti. 27-27 Ci pensa ancora Leal con un missile sopra il muro. 26-27 Primo tempo di Holt, quarto match point per Modena. Pallone lungo, si riparte da 26-26. 26-26 Lungo il ...

LIVE Civitanova-Modena 0-2 Volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : 12-12 - equilibrio nel terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-14 Chiamato out il diagonale di Bednorz, fuori di un soffio. 15-14 Tutto vanificato da un errore al servizio. 15-13 MUROOOOOOOO! ANZANI SU BEDNORZ! Break di Civitanova. 13-12 Ancora Simon in primo tempo. 12-12 Zaytseeeeeev. Bomba in lungolinea. Regna l’equilibrio. 12-11 Simon risponde con lo stesso colpo. 11-11 Primo tempo di Holt. 11-10 Lungolinea di Ghafour, piegate le mani di ...

LIVE Civitanova-Modena 0-1 Volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : rimonta stellare dei Canarini nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-7 Leal replica con un mani-fuori. 5-7 Bednorz sfonda il muro con grande precisione. 5-6 Violentissima pipe di Juantorena che inizia ad attaccare dal centro. 4-6 Lungo il servizio di Mazzone. 3-6 Pipe divina di Anderson. 3-5 primo tempo di Anzani, la Lube prova a rimettersi in marcia. 2-5 Due punti consecutivi di Zaytsev, Modena cerca subito la fuga in avvio di secondo set. 2-3 Sontuoso ...

LIVE Civitanova-Modena Volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : 13-7 - la Lube allunga nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-13 Stupendo mani fuori di Leal. 16-13 Altro errore di Rychlicki al servizio, Civitanova ora sta sbagliando troppo nel fondamentale. 16-12 Stellare primo tempo di Simon, il cubano salta altissimo. 15-11 Questa volta Christenson sbaglia al servizio. 14-11 ACEEEEEEEEEEEEE! CHRISTENSON! Modena è rientrata! 14-10 Attacco di Bednorz dalla seocnda linea, Bruninho va a recuperare il pallone dai ...

LIVE Perugia-Trento Volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : semifinale in tempo reale - Giannelli cerca l’impresa contro Leon : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della semifinale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Trento, semifinale della Supercoppa Italiana 2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum di Civitanova andrà in scena uno scontro di fuoco che vale l’atto conclusivo della manifestazione da giocare domani contro la vincente di Civitanova-Modena. Si preannuncia una sfida rovente e davvero ...

LIVE Civitanova-Modena Volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : semifinale pazzesca - Juantorena sfida Zaytsev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della semifinale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, semifinale della Supercoppa Italiana 2019 di volley maschile. La Lube giocherà di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum e andrà a caccia del successo per disputare l’atto conclusivo in programma domani ma dall’altra parte ci saranno gli agguerriti Canarini che vogliono ...

Volley - Supercoppa Italiana 2019 : oggi le semifinali. Civitanova-Modena e Perugia-Trento - battaglie campali tra le big : Giornata di festa ricchissima per gli amanti della pallavolo, oggi venerdì 1° novembre si disputano le semifinali della Supercoppa Italiana 2019 di Volley maschile. Le quattro corazzate del passato campionato, cioè le formazioni capaci di spingersi fino alle semifinali dei playoff scudetto, si affrontano all’Eurosuole Forum di Civitanova in due partite da dentro o fuori che metteranno in palio i due pass per l’atto conclusivo in ...

Volley - Supercoppa Italiana 2019 : chi sarà la regina d’autunno? Modena per il bis - Civitanova vuole il “triplete” : Lo scorso anno si sono divise più o meno equamente i titoli, a livello nazionale ed internazionale, le quattro big del movimento italiano e ad aggiuudicarsi la Supercoppa fu, una settimana dopo il Mondiale chiuso a Torino, Modena che poi non riuscì più a conquistare altri trofei. Esattamente come un anno fa è impossibile fare pronostici sul primo titolo della stagione: le quattro squadre protagoniste, Modena, Trento, Civitanova e Perugia, sono ...

