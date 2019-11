Vittima incosciente | stupro meno grave | rabbia dopo la sentenza del tribunale

Violentarono in branco una 14enne - ma per il giudice non fu stupro : "Vittima era incosciente". Spagna sotto shock : Un tribunale di Barcellona ha assolto dal reato di stupro un ‘branco’ di cinque uomini accusati di avere violentato a turno una 14enne, condannandoli ad una pena minore per il reato di abuso sessuale, nonostante la Corte suprema avesse recentemente ribaltato una simile decisione a seguito di proteste in tutto il Paese.Per la legge spagnola, riporta la Bbc, il reato di stupro sussiste solo in presenza di uso della forza o minaccia, ...