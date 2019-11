Vieni da me | Paolo Vallesi rivela | “Ho avuto il cancro | ma non ne ho parlato per avere

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) La vittoria, le lacrime e la gioia dialla seconda edizione di “Ora o mai più” hanno nascosto in realtà, uno dei periodi più difficili e bui dell’artista. Il cantautore in una delle “Domande al buio” di “da me”, condotto da Caterina Balivo su Rai Uno, ha confessato di aver vinto la battaglia contro ilproprio durante la partecipazione a “Ora o mai più”. “Ora posso raccontarlo perché è finita e non è più un problema per i miei familiari e per chi mi sta vicino – ha confessato-. È una cosa successa di recente, risale al periodo della mia partecipazione a ‘Ora o mai più‘, e ho preferito il silenzio perché non volevo che in qualche modo una cosa del genere avesse a che fare con la mia carriera artistica. Mi sono rimesso in gioco con quel programma”. La volontà di non condividere questo momento difficile con il pubblico ...

