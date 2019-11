VIDEO Scambio Rossi-Hamilton | annunciata la data ufficiale

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) La notizia era da tempo nell’aria ma quest’oggi è finalmente arrivata la conferma: lodi mezzi tra Valentinoe Lewissi farà. Le due leggende del Motorsport si sono dati appuntamento a Valencia il 9 dicembre per un evento davvero molto particolare e affascinante in cui il britannico salirà sulla Yamaha M1 mentre il nativo di Tavullia si metterà alla guida della Mercedes W10. Di seguito ilcon tutti i particolari ed i retroscena delloANNUNCIO: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

Nicanto1 : RT @cla_sona_daily: Quei piccoli momenti per niente piccoli, quei sorrisi, quelle risate, quello scambio di sguardi, quel senso di pace, qu… - cla_sona_daily : Quei piccoli momenti per niente piccoli, quei sorrisi, quelle risate, quello scambio di sguardi, quel senso di pace… - 73rv : RT @Drittorovescio_: 'Che lei non sappia nemmeno con chi è andata a letto sua figlia è una cosa grave. Cosa nasconde?' 'Io non sono bugiard… -