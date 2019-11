“Via dall’Italia” Maneskin | annuncio a sorpresa | la voce era nell’aria da mesi

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 1 novembre 2019) Laera, l’ufficialità l’hanno data i diretti interessati: i. La band ha deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi a Londra. Dopo essersi esibiti con il loro ultimo successo Damiano ha preso la parola ed ha annunciato: “Saremo a Londra il 28 novembre, ma non possiamo ancora dire perché. Un’altra novità è che ci trasferiremo a Londra e vivremo là”. Dopo aver collezionato sessantasei date sold out in Italia e in Europa,i Måneskin annunciano aun unico live speciale previsto per giovedì 28 novembre 2019 al The Dome di Londra. “Ci siamo trovati, per fortuna o per destino – scrivono sulla loro pagina Instagram – la vita ci ha fatto incontrare, ci siamo innamorati.Abbiamo suonato in pub, ristoranti ed in tutte le strade di Roma.Abbiamo scritto un disco cercando di esprimere noi stessi senza filtri e permetteteci di dire che ci siamo ...

