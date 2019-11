Vent’anni di hit di Enrique Iglesias a Milano il 2 novembre | scaletta e biglietti

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 1 novembre 2019) Il re dei tormentoni estivi torna in Italia, ma stavolta in pieno autunno: sabato 2sale sul palco del Mediolanum Forum di Assago, per un nuovo concerto italiano nell'ambito dell'All The Hits Live Tour.Figlio di Julio, la star del latin pop più famosa al mondo nel corso della sua carriera ha venduto qualcosa come 55 milioni di dischi, perlopiù grazie alle sue hit latineggianti diventate rapidamente tormentoni estivi a tutte le latitudini. Il nuovo tour internazionale del cantautore si intitola proprio All The Hits Live, un nome che anticipa il contenuto dello show: ladiè composta da tutte le sue maggiori hit discografiche in carriera, per festeggiare vent'anni trascorsi sul palcoscenico a partire dai primi anni Novanta, quelli che gli hanno regalato la popolarità internazionale con brani come Si tú te vas, Vivir, Nunca ...

OptiMagazine : Vent'anni di hit di #EnriqueIglesias a #Milano il 2 novembre: scaletta e biglietti @enriqueiglesias… -