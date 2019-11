Venezia | febbre e fatica a respirare | Miriam | 25 anni | va all' ospedale Dimessa | tre

Venezia - in ospedale con febbre e malessere : Miriam muore a 25 anni dopo essere stata dimessa : Miriam De Giovanni, di Cannaregio a Venezia, è morta a soli 25 anni in circostanze da chiarire. La ragazza si era presentata sabato scorso al pronto soccorso dell'ospedale civile con febbre alta e problemi respiratori. dimessa il giorno successivo, è peggiorata finché non si è verificato il decesso, nella giornata di ieri. Non si escludono cause naturali ma è stato disposto un riscontro diagnostico per chiarirne le circostanze.Continua a leggere