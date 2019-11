Vaticano indaga su ospedale Bambino Gesù? Nel mirino gestione di Ruggero

Caso Fiber - Conte : “Ho chiarito con Autorità per la Concorrenza. Nessun legame con il fondo di investimento indagato in Vaticano” : Giuseppe Conte affronta in prima persona il Caso Fiber 4.0. La questione “è stata affrontata anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – afferma in una nota il presidente del Consiglio, dopo che la notte scorsa a respingere le accuse era stato Palazzo Chigi – Ho fornito all’Autorità tutte le informazioni richieste” e “con lettera del 24 gennaio 2019, il Segretario Generale dell’Autorità Garante ...

L’FT : «Conte legato a un fondo indagato dal Vaticano». La replica : «Tranquillissimo» : Lo scandalo del palazzo nel centro di Londra comprato dalla segreteria di Stato vaticana sfiora il premier. Che si dice però «Tranquillissimo»: «Non c’è alcun conflitto di interesse, solo un parere legale prima di diventare premier»

Il Financial Times mette Conte nel mirino : è collegato a un fondo di investimento indagato dal Vaticano : Un fondo di investimento sostenuto dal Vaticano è al centro di un’indagine per corruzione e al fondo sarebbe collegato Giuseppe Conte, che prestò consulenza legale prima di essere nominato premier. Lo rivela il Financial Times, secondo il quale il collegamento con Conte, rivelato in documenti visionati dal FT, “probabilmente farà scattare le indagini della Segretariato di Stato del Vaticano, che è oggetto ...

Papa Francesco chiama il super-pm Pignatone a indagare in Vaticano : chi è nel mirino del Pontefice : In meno di mezzo chilometro quadrato di territorio amministrato dalla Santa Sede, da un po' di tempo, ne capitano di tutti i colori. Non ci si può fidare più di nessuno, nemmeno nei Sacri Palazzi. Così Papa Francesco ha deciso di dare una ripulita chiamando in soccorso l' ex procuratore della Repubb

Nuovo scandalo milionario in Vaticano : indagato un monsignore e il capo dell'Antiriciclaggio : Perché ieri sono state effettuate acquisizioni di "documenti" ed "apparati elettronici" in Vaticano? Non è solo una curiosità. Il quesito è valido da quando la Sala Stampa della Santa Sede ha dato notizia di queste "acquisizioni", cioè sequestri, ossia proprio nel pomeriggio del primo ottobre ma, ma, nel corso della giornata di oggi, stanno emergendo altri particolari, che possono rivelarsi utili a chiarire il quadro nel suo insieme. Il Vaticano ...