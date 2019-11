Usa | gli States riconoscono il genocidio degli armeni A quando gli altri?

Omicidio Luca Sacchi - la madre del killer : «Chiedo scUsa : provo vergogna. È giusto che mio figlio Valerio paghi» : Omicidio di Luca Sacchi, parla la mamma di De Grosso, uno dei due ragazzi accusati. «È giusto che adesso paghi e si assuma le sue responsabilità e so che lo farà. Per...

La mamma di Del Grosso : “Chiedo scUsa per mio figlio e provo vergogna” : La donna lo ha denunciato dopo aver saputo del suo coinvolgimento nell’omicidio di Luca Sacchi: «Sono distrutta dal dolore, è giusto che paghi e si assuma le sue responsabilità»

Omicidio Luca Sacchi - la madre del killer : «Chiedo scUsa : provo vergogna. È giusto che mio figlio paghi» : Omicidio di Luca Sacchi, parla la mamma di De Grosso, uno dei due ragazzi accusati. «È giusto che adesso paghi e si assuma le sue responsabilità e so che lo farà. Per...

Omicidio Luca Sacchi - la madre di Del Grosso : «Chiedo scUsa : provo vergogna. È giusto che mio figlio paghi» : Omicidio di Luca Sacchi, parla la mamma di De Grosso, uno dei due ragazzi accusati. «È giusto che adesso paghi e si assuma le sue responsabilità e so che lo farà. Per...

American Horror Story 1984 si avvia verso il debutto italiano ma negli Usa è l’ora del gran finale : Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. American Horror Story 1984 si prepara per il suo debutto italiano che andrà in scena il prossimo 7 novembre portando sullo schermo un cast corale ma con due grandi assenti ovvero Sarah Paulson ed Evan Peters, almeno fino a questo momento. Quando si parla di Ryan Murphy i possibili colpi di scena sono sempre dietro l'angolo e i fan sperano ancora che gli ultimi due episodi in onda negli Usa nelle ...

Petrolifere in fuga dal Canada. Encana emigra negli Usa e cambia nome : La crisi del petrolio canadese ha già indotto molte compagnie a disinvestire dal Paese:?le major straniere hanno fatto dismissioni per 30 miliardi di dollari negli ultimi tre anni. Ma l’addio di Encana, che trasferirà la sede negli Usa ribattezzandosi Ovintiv, è significativo perché?si tratta di uno storico produttore locale

Marco Travaglio spiega - Così hanno truffato Di Bella - il suo metodo è stato sperimentato Usando farmaci scaduti e dosi errate : Torniamo sul tema controverso della validità del metodo Di Bella per la cura dei tumori con una cura non invasiva che non è la chemioterapia. Ora il professore Di Bella è morto ma il suo lavoro lo stanno egregiamente portando avanti i suoi figli e da un po’ di tempo si sta parlando insistentemente della validità del metodo e di come sia stato boicottato. Il figlio del professore Di Bella, il dott. Guseppe Di Bella sta curando tante persone ...

Isis annuncia la morte di Al Baghdadi e nomina il nuovo Califfo : “Gli Usa soffriranno” : L'Isis ha annunciato la morte del suo fondatore, Abu Bakr Al Baghdadi, stanato dagli americani nella notte tra sabato e domenica in Siria, a pochi chilometri dal confine turco. Il gruppo jihadista ha quindi eletto il successore alla guida del califfato: Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi. Un nome raramente menzionato tra i papabili eredi del patrimonio del terrore lasciato da Al Baghdadi. "Non sappiamo molto di lui se non che e' il principale ...

Piazzapulita - Lilli Gruber attacca Salvini : "Zecca? Termine Usato contro gli ebrei" : "Trovo intollerabile lo sdoganamento del linguaggio violento". Lilli Gruber a Piazzapulita di Corrado Formigli ce l'ha con tutti ma soprattuto con lui, Matteo Salvini. La conduttrice di Otto e mezzo sostiene che il linguaggio di certi politici sia responsabile del clima di odio. In particolare stigm

Navigatore Android : i migliori da Usare : Visto che a breve dovete affrontare un viaggio abbastanza lungo, vorreste affidarvi al vostro dispositivo Android per raggiungere la destinazione senza troppe difficoltà. Per aiutarvi in questo, noi di ChimeraRevo abbiamo realizzato un tutorial in leggi di più...

Halloween - festa da 9 miliardi di $ negli Usa per l’economia in attesa del Natale : Ben sette americani su dieci hanno celebrato Halloween, spendendo in media 86 dollari ciascuno. Halloween è diventato sempre più un primo termometro della salute dell’economia di Natale, che quest’anno sembra pronta a dar prove di solidità

Fca-Psa - l’esperto : “Inevitabili tagli a impianti e occupazione. Ma i francesi portano a casa presenza in Usa e Fiat il motore elettrico” : La fusione tra Fiat Chrysler e Psa creerà “sovraccapacità e sovrapposizioni di marchi e attività”. Per cui “è inevitabile che ci saranno tagli agli impianti e all’occupazione nel medio e nel lungo termine”. E’ la previsione di Giuseppe Berta, professore di Storia contemporanea all’Università Bocconi di Milano, storico dell’industria e tra i maggiori esperti delle strategie del gruppo Fca. “Nell’azionariato di Psa ...

Max Verstappen F1 - GP Usa 2019 : “Se Lewis parla di me è perché gli sono entrato nel cervello” : Il nome più chiacchierato del mondo della Formula 1 dopo il caotico Gran Premio del Messico è quello dell’olandese della Red Bull Max Verstappen. Oltre ad un periodo di forma non certo esaltante da quando la stagione è ripresa a fine agosto, il talento orange è finito nell’occhio del ciclone per il suo comportamento nell’ultimo round, quando prima ha ignorato le basilari regole di sicurezza nella situazione dell’incidente ...

Max Verstappen F1 - GP Usa 2019 : “Penalità corretta - se Lewis parla di me è perché gli sono entrato nel cervello” : Il nome più chiacchierato del mondo della Formula 1 dopo il caotico Gran Premio del Messico è quello dell’olandese della Red Bull Max Verstappen. Oltre ad un periodo di forma non certo esaltante da quando la stagione è ripresa a fine agosto, il talento orange è finito nell’occhio del ciclone per il suo comportamento nell’ultimo round, quando prima ha ignorato le basilari regole di sicurezza nella situazione dell’incidente ...