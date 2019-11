Un posto al sole | l’attrice di Mariella | “Ecco cosa mi spaventa”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 1 novembre 2019) Anticipazioni Unal, Antonella Prisco (Altieri): “Mi spaventano i cambiamenti” Antonella Prisco, interprete del personaggio diAltieri in Unal, è stata protagonista di un’intervista al settimanale Vero dove ha rivelato di essere stata spaventata dai cambiamenti. L’attrice non ha usato mezzi termini e ha fatto intendere di essere molto colpita dalle novità, ma allo stesso tempo ha precisato che la nascita del figlio le ha fatto cambiare idea. “Non tutti i cambiamenti vengono per nuocere”, queste sono le dichiarazioni della Prisco che non ha nascosto l’emozione di essere diventata madre. Ha continuato di essere maturata dopo essere divenuta madre e ha precisato di non avere tempo per le sciocchezze. La protagonista della soap opera di Rai tre ha spiegato di impegnare le proprie energie nella crescita del ...

