Un posto al sole | anticipazioni dal 4 all’8 novembre | Diego resta in carcere

Un posto al sole - trame 11-15 novembre : tra Filippo e Serena sembra tornare la pace : Dopo essersi soffermati sulle puntate della prima settimana di novembre, riprendiamo le nostre anticipazioni riguardanti le trame dall'11 al 15 novembre. Vi ricordiamo che Un posto al sole è una fiction trasmessa su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle ore 20:45. Le puntate di cui parleremo in questo articolo sono quelle che vanno dalla 5371 fino alla 5375. Partiamo con la puntata numero 5371 di lunedì 11 novembre, dove si nota che Raffaele sia ...

Un posto al Sole Anticipazioni 1 novembre 2019 : Alex e Vittorio di nuovo insieme : Vittorio e Alex si rivedono grazie all'intervento di Mia. Raffaele e Diego hanno uno scontro in carcere mentre Serena e Filippo cercano di ritrovare la sintonia.

Un posto al sole - Leone si sveglia dal coma : cosa dirà sull’incidente : Un posto al sole, i medici svegliano Aldo Leone dal coma Il momento della verità è finalmente arrivato per la storia che sta tenendo tutti i telespettatori di Un posto al sole con il fiato sospeso. I medici hanno svegliato l’avvocato Leone dal coma farmacologico e Aldo è adesso pronto a raccontare la sua verità. […] L'articolo Un posto al sole, Leone si sveglia dal coma: cosa dirà sull’incidente proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Un posto al Sole Trama Puntate 4-8 novembre 2019 : Filippo Ha Tradito Serena! : Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2019: NIko ed i sospetti su Delia. Filippo è stato a letto con Viviana! Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo, a Tenerife, ha Tradito la moglie con Viviana! Giulia prova a riprendere in mano le redini della sua vita, mentre Niko guarda con sospetto Delia. Bice arriva a Napoli pronta ad aiutare Mariella e Guido, mentre Marina vive un momento di grande ...