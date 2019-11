Un nuovo grande iceberg sta per staccarsi in Antartide in seguito alla frattura di

Cast e personaggi di Caterina La Grande su Sky dal 1° novembre : Helen Mirren di nuovo sovrana : Debutta finalmente anche in Italia, dopo aver incantato la critica internazionale con la messa in onda nel Regno Unito, la serie tv Caterina La Grande su Sky: il period drama dedicato ad una delle figure più significative del 18° secolo, potente sovrana che ha saputo espandere come mai prima di allora i confini dell'impero russo, vede Helen Mirren nei panni della volitiva protagonista. La sua eleganza si sposa perfettamente con il ...

L'Spd dubbioso sulla grande coalizione sceglie il nuovo leader : Milano. I socialdemocratici tedeschi non riescono a trovare una via d’uscita ai loro tormenti: vorrebbero spezzare la (grande) coalizione con i cristianodemocratici ma continuare a governare. Un paradosso – l’Spd è partner di minoranza nell’alleanza di governo con cristianodemocratici e cristiano-so

Casali del Manco(CS). Intervista a Massimo Covello - Segretario Fiom-Cgil Calabria - che sostiene : il nuovo Comune è una grande conquista - un sicuro baluardo contro la “frammentazione amministrativa”. : Il Responsabile del Sindacato Fiom – Cgil, al nostro Giornale: “La fusione dei Comuni io l’ho considerata, forse esagerando,

Wyatt di Beautiful - Darin Brooks torna sul grande schermo : il nuovo film : Wyatt di Beautiful, Darin Brooks tra i protagonisti del nuovo film The Missing Sister L’interprete di Wyatt Spencer di Beautiful, Darin Brooks, è pronto a tornare sul grande schermo. Ebbene tra qualche settimana rivedremo il giovane attore in un nuovo film al cinema. Questa volta, i suoi fan lo potranno ammirare in una pellicola agghiacciante, […] L'articolo Wyatt di Beautiful, Darin Brooks torna sul grande schermo: il nuovo film ...

Juncker : “C’è intesa sulla Brexit”. Esulta Boris Johnson : è un grande nuovo accordo : L’accordo ha modificato alcuni punti del Protocollo sull’Irlanda del Nord e la dichiarazione politica sulla relazione futura

Juncker : “C’è intesa sulla Brexit”. Esulta Boris Johnson : è un grande nuovo accordo : L’accordo ha modificato alcuni punti del Protocollo sull’Irlanda del Nord e la dichiarazione politica sulla relazione futura

Brexit - via libera all'accordo con l'Ue. ?Juncker : «Intesa equa e bilanciata». Johnson : «Grande nuovo deal» : C'è il via libera all'accordo per la Brexit a Bruxelles. Lo rende noto il portavoce della Commissione Ue. «Abbiamo un grande nuovo accordo». Lo ha annunciato su...

Grande Fratello : Alessia Prete e Matteo Gentili si sono lasciati di nuovo : Alessia e Matteo del Grande Fratello non stanno più insieme La minestra riscaldata non ha funzionato per Alessia Prete e Matteo Gentili. Gli ex concorrenti del Grande Fratello si sono detti di nuovo addio dopo il riavvicinamento della scorsa estate. La conferma è arrivata dalla modella e web influencer, che nel corso di una diretta […] L'articolo Grande Fratello: Alessia Prete e Matteo Gentili si sono lasciati di nuovo proviene da Gossip e ...

Anticipazioni Amici Celebrities e nuovo regolamento : squadre sciolte e grande ritorno : Ultime Anticipazioni Amici Celebrities e curiosità sul regolamento: ecco cosa si sa sul futuro dei concorrenti dell’edizione Vip Non mancano le sorprese riguardanti la nuova puntata di Amici Celebrities! Sappiamo con certezza che avverrà un cambio di regolamento importante, che porterà tutti i concorrenti a dimostrare davvero quello che valgono: nessuno è al sicuro, anche […] L'articolo Anticipazioni Amici Celebrities e nuovo ...

nuovo STADIO INTER-MILAN/ Se Google Maps ci dice che la grande Milano non basta più : Il confronto sul NUOVO STADIO di Inter e Milan dovrebbe spingere ad aprire una riflessione più ampia su cosa è Milano e sulle decisioni che chiede

Il nuovo trailer di Queste Oscure Materie annuncia la grande guerra tra effetti speciali e sentimenti : Il nuovo trailer di Queste Oscure Materie non fa che aumentare l'hype dei fan che attendono con ansia di vedere e commentare la trasposizione televisiva di un bestseller che già in passato ha fatto flop in versione film. La grande guerra è dietro l'angolo e il video, lungo quasi tre minuti, non fa altro che rimarcare l'arrivo di questo scontro ma svelando anche quelle che potrebbero essere le fazioni in lotta e qual è la posta in ...

Grande Fratello Vip - la quarta edizione slitta all'anno nuovo : 3 reality show nel 2020 per Canale 5? : Sarà un 2020 a tutto reality per Canale 5 che, per la terza stagione consecutiva, proporrà le due versioni del Grande Fratello, la versione vip e la versione "standard" condotta da Barbara D'Urso, e l'Isola dei Famosi, confermata nonostante i risultati poco soddisfacenti dell'ultima edizione caratterizzata dalle polemiche già note (senza tener conto, ovviamente, del docu-reality Temptation Island).La particolarità, però, è che i 3 reality ...

nuovo Viadotto Polcevera a Genova - Renzo Piano : “Qui c’è stata una grande tragedia che non si può dimenticare” : “E’ un riscatto e può suonare un po’ consolatorio. Ma non è così perché qui c’è stata una grande tragedia che non si può dimenticare,” lo ha dichiarato l’architetto Renzo Piano presso il cantiere del Nuovo Viadotto sul torrente Polcevera, dove oggi si tiene il “varo” del primo impalcato. “E’ proprio come l’avevamo pensato. Oggi lo variamo, i vari si fanno solo per navi e ...

Sindaco L’Aquila : “nuovo ufficio postale ha grande valore simbolico” : L’Aquila, 30 set. (Adnkronos) – “L’inaugurazione di oggi ha un altissimo valore simbolico a sostegno di un’attività faticosissima che la popolazione locale, i cittadini residenti, gli studenti, i commercianti, gli artigiani e i professionisti stanno facendo in quest’opera lunga, ma inarrestabile, di recupero del centro storico”. Così il Sindaco de L’Aquila, Pierluigi Biondi intervenendo ...