Un consigliere della Casa Bianca ha confermato l’episodio al centro delle indagini per

“Donne in vetrina per aumentare il turismo” - la proposta della Lega in Toscana : consigliere sospeso : Bufera in Toscana per la proposta shock del consigliere Roberto Salvini: per potenziare il turismo ha proposto di "mettere le donne in vetrina", come succede in altri Paesi. "È un turismo anche quello", ha commentato. Il consigliere è stato però sospeso dal commissario regionale della Lega, Daniele Belotti.Continua a leggere