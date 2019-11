Ultraleggero precipitato a Santa Severa | morto Franco Torretta | ustionato Silvestro

Ultraleggero precipitato a Bergamo - dopo la figlia muore anche il padre-pilota. Ancora in ospedale le altre due sorelle : L’incidente aereo del 21 settembre a Bergamo causa un’altra vittima. dopo la morte sul colpo della figlia 15enne Marzia, non ce l’ha fatta ne anche Stefano Mecca, morto venerdì all’ ospedale Niguarda di Milano dove era ricoverato a causa delle gravi ustioni. L’uomo, 51 anni, era alla guida dell’ Ultraleggero , da pochi minuti decollato dall’Aero Club di Bergamo insieme alle sue tre figlie, due gemelle di 15 ...

Un aereo Ultraleggero è precipitato nella provincia di Venezia causando la morte di una persona : Una persona è morta e un’altra ha subito ferite gravi in seguito alla caduta di un aereo ultraleggero nella zona di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia. La persona ferita è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale Angelo