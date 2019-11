Ultime notizie Ultim' ora oggi | trovato cadavere nel lago d' Iseo | 1 novembre 2019

Pensioni Ultime notizie : Ape social e opzione donna confermati nel 2020 : Pensioni ultime notizie: Ape social e opzione donna confermati nel 2020 Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano la proroga ufficiale e definitiva di Ape sociale e opzione donna, le due misure di accesso alla pensione in anticipo riservata ad alcune tipologie di lavoratrici e lavoratori. Non che sia una grande sorpresa, visto che il governo l’aveva ampiamente confermato già settimane addietro, ma fa notizia comunque l’ufficialità sulla ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Ocean Viking : concesso sbarco a Pozzallo - 30 ottobre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Sull'Autostrada ligure A10, all'altezza di Varazze, si è verificato un maxi tamponamento, 30 ottobre 2019,

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi A10 : maxi incidente a Varezze - 5 auto coinvolte : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Sull'autostrada ligure A10, all'altezza di Varazze, si è verificato un maxi tamponamento, 30 ottobre 2019,

Pensioni Ultime notizie : Quota 100 - Furlan Cisl “non va toccata” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Furlan Cisl “non va toccata” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano le dichiarazioni della segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, su Quota 100 e sul suo mantenimento. Il 16 novembre, nella città di Roma, è stata organizzata una manifestazione unitaria nazionale dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil e proprio in quest’occasione il sindacato coglierà la possibilità di dialogare a distanza con ...

Governo Ultime notizie : alleanza Pd-M5S - Di Maio “meglio che con la Lega” : Governo ultime notizie: alleanza Pd-M5S, Di Maio “meglio che con la Lega” Governo ultime notizie – Le attesissime elezioni regionali umbre hanno dato un esito lampante. La vittoria netta del centrodestra, a trazione Lega, che ha staccato la coalizione civica probabilmente, segna la fine dell’esperienza che a livello locale ha fatto registrare la convergenza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Donatella Tesei, ...

Nuova tassa rifiuti 2020 : importo e Ultime notizie. Ecco il piano del Governo : Nuova tassa rifiuti 2020: importo e ultime notizie. Ecco il piano del Governo Nuova tassa rifiuti 2020: importo e ultime notizie. Ecco il piano del Governo L’argomento tasse, in queste ultime settimane, è tornato un tema caldissimo, in politica e non solo. Con l’avvicinamento della fine dell’anno, si tratta infatti – come sempre – di trovare le coperture finanziarie per i provvedimenti che il Governo deve ...

Ultime notizie/ Oggi - ultim'ora : Ocean Viking sbarca a Pozzallo - migranti ricollocati : Ultime notizie, ultim'ora Oggi. Ocean Viking sbarcherà a Pozzallo dopo 11 giorni in mare, Viminale 'migranti ricollocati', 29 ottobre 2019,

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Iraq : 18 morti e centinaia di feriti durante attacco : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. In Iraq 18 persone sono state uccise e centinaia sono rimaste ferite dopo un assalto da parte di ignoti, 29 ottobre 2019,

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Cile : in fiamme la capitale - violenza e distruzione : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. In Cile continua la guerriglia urbana di Santiago: la capitale brucia a seguito delle proteste, 29 ottobre 2019,

Pensioni Ultime notizie : Quota 100 - Catalfo rivendica i risultati : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Catalfo rivendica i risultati In occasione dell’iniziativa Sindaci d’Italia organizzata a Roma e promossa da Poste Italiane, il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha parlato di Quota 100 e dei benefici che la nuova pensione anticipata ha portato, soprattutto in termini di rilancio occupazionale nella pubblica amministrazione. E proprio su Poste Italiane il ministro Catalfo si è soffermata, ringraziando la ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Salvini festeggia conquista dell'Umbria - 29 ottobre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Salvini festeggia conquista dell'Umbria, PD e M5S si interrogano su tenuta del Governo, 29 ottobre 2019,

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Isis : scelto successore al-Baghdadi? - 28 ottobre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. scelto il successore di al-Baghdadi alla guida dell'Isis? Si tratterebbe di un ex militare, 28 ottobre 2019,.

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - elezioni Argentina : Fernandez nuovo presidente : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. elezioni in Argentina, Alberto Fernandez è il nuovo presidente con il 48% dei voti, 28 ottobre 2019,

Ultime notizie Roma del 28-10-2019 ore 08 : 45 : Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione Vittoria storica per il centro-destra alle elezioni regionali in Umbria il centro-destra strappa alla sinistra Delle roccaforti Rosse stanziando i giallorossi di 20 punti la candidata del centrodestra Donatella Tesei diventa così la nuova Presidente della ...