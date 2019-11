Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 1 novembre 2019)– Sono ore caldissime in casa, il club bianconero sta disputando una stagione veramente deludente ed adesso rischia seriamente in chiave salvezza. Per questo motivo la dirigenza bianconera ha deciso per il ribaltone in, Igor Tudor non sarà più l’allenatore dell’. La decisione è stata presa, non sembrano esserci margini per tornare indietro sulla decisione, Tudor non ha più la fiducia dell’giornata di ieri è andato inun inper provare a trovare un accordo sulla rescissione del contratto, le parti sono lontanissime. L’quindi procederàgiornata di oggi all’esonero di Tudor, non ci sono i tempi per chiudere un allenatore per la prossima partita esalvezzailci sarà. E poi dalla prossima settimana ogni momento sarà buono per ...

CalcioWeb : #Udinese, colpo di scena: #Gotti verso la panchina nella sfida contro il Genoa - siamo_la_Roma : ??? La #Roma umilia l’#Udinese per 4-0 ?? Sorpassa il #Napoli 4? E si piazza al 4° posto - ArnaldoPiace : RT @28_05_2003: Domani se vincessimo saliremmo al 9°-10° posto a pari punti col Parma, portandoci nella parte sinistra della classifica e s… -