U&D | la nuova tronista è Veronica | rifiuta Alessandro e dice ' sì' alla poltrona rossa

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 1 novembre 2019) Il Trono Classico di Uomini e Donne nelle ultime settimane è stato davvero molto movimentato. Dopo le due segnalazioni contro Giulio Raselli, è arrivata unapuntata ricca di colpi di scena del tutto inaspettati. Stiamo parlando della puntata registrata il 31 ottobre, in cui improvvisamente ilZarino è entrato in studio spiegando di essere pronto per la sua scelta: la fortunata ad essere scelta è stata la ligureBurchielli, per cui Zarino ha sempre avuto un debole molto evidente. La ragazza per lungo tempo è uscita sia con lui che con Giulio Raselli e probabilmente la sua indecisione era così forte perché nessuno dei due tronisti era riuscita a colpirla in modo particolare. Ma un colpo di scena ha stupito tutti: la ragazza infatti ha respintoed è diventata laZarino ha sceltoBurchielli La puntata ...

borghi_claudio : @AcK_c_u Freud diagnosticherebbe la famosa 'coazione a ripetere'. Ormai anche un somaro dovrebbe aver capito che l'… - pokimanelol : @xQc w h omegalul are u? - ghlucio : RT @piusolbiate: Credere nello Sport come Valore Educativo - L’ U.C. Solbiatese ancora una volta selezionata per il Progetto Academy A.S.D… -