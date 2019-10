Trump sposta residenza in Florida

Il presidentehato la suada New York, a Palm Beach, in. Lo segnala il New York Times citando i documenti della contea di Palm Beach dove si trova il rinomato club di golf del presidente Mar-a-Lago, noto anche come la Casa Bianca invernale,diventato sua "permanente" Anche la first lady Melaniaha trasferito lain. La decisione potrebbe essere legata a ragioni fiscali o per le tese relazioni con la città di New York guidata del democratico Bill de Blasio.(Di venerdì 1 novembre 2019)