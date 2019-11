Trump sposta la residenza a Palm Beach Il governatore di New York | Che

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 1 novembre 2019) Donaldlascia Newper trasferirsi a, in Florida. Il presidente Usa, nato nel Queens, ha deciso di trasferire la sua “permanente” dalla Grande Mela al suo resort di Mar-a-Lago, come dimostra la richiesta presentata a settembre alle autorità della Contea di. Lo stesso ha fatto la consorte Melania.Ovviamente, come risulta dai documenti, il presidente Usa e la first lady risiedono anche a Washington, al 1600 di Pennsylvania, l’indirizzo della Casa Bianca. Tra le altre residenze della coppia presidenziale figurano il 900 di Lamington Road, nel New Jersey, sede delNational Golf Club. Nei documenti, non viene spiegato il motivo del cambio didalla newyorcheseTower alla Florida, anche se la stampa Usa ipotizza che tra le ragioni della scelta potrebbe esserci il regime fiscale più favorevole, ...

