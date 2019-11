Trapani | pasticceria subisce furto di dolci | i concorrenti offrono la loro produzione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) “Questa mattina ci siamo svegliati con questa bellissima sorpresa”. La sorpresassima per ladei Fratelli Renda diè stata la solidarietà di altre pasticcerie che hanno offerte casse di frutta martorana per rimediare alsubito alla vigilia della festa di Ognissanti di ben 75 chili del tradizionale dolce siciliano di marzapane. In un post su Facebook il ringraziamento ai dodici maestri pasticceri hanno deciso di dare un sostegno concreto ai colleghi dello storico locale del centro regalando ai titolari parte della. E così, oggi, nei locali di via Giudecca, i clienti hanno potuto acquistare il tradizionale dolce. L'articolodi: ilaproviene da Il Fatto Quotidiano.

