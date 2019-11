Tornano le gare in stile Ridge Racer con il gioco di corse Street Racing HD

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 1 novembre 2019)HD è undiarcade su strada in cui guiderete vari bolidi che potrete personalizzare e potenziare per tagliare per primi il traguardo. La guida dei veicoli riprende il format died è basata sul drift che carica le bombole di azoto le quali permettono di accelerare istantaneamente fino alla massima velocità. L'articololeincon ildiHD proviene da TuttoAndroid.

MarchiniSara : @Sonia98_SF Da quanto ho capito dovrebbe esserci dalle 1.20 la Q1, 1.45 Q2, (CAMBIO ORA, le 3 tornano le 2 sostanzi… - aiacatanzaro : ??ATTENZIONE?? Prestare massima e assoluta attenzione alle indicazioni sugli orari delle gare. Nella notte tra saba… -