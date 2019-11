Thailandia | guida turistica muore uccisa da uno sciame di vespe

Fonte : fanpage

(Di venerdì 1 novembre 2019) L'uomo stava accompagnando una coppia di turisti in escursione al momento della tragedia. Durante la visita nella giungla avrebbe disturbato un nido di, che lo hanno quindi attaccato. Un primo tentativo di recupero del corpo non è andato a buon fine per la presenza massiccia di insetti sul cadavere.

RiadViaggi : Invito alla Thailandia e Phuket | Tour di gruppo con partenze tutti i Martedì e guida locale parlante italiano - TURISTSERVICE : Invito alla Thailandia e Phuket | Tour di gruppo con partenze tutti i Martedì e guida locale parlante italiano - Bollicineviaggi : Invito alla Thailandia e Phuket | Tour di gruppo con partenze tutti i Martedì e guida locale parlante italiano -