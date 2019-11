TERREMOTO OGGI ALBANIA M 5 2 Ultime scosse | sisma avvertito anche in Puglia

TERREMOTO in tempo reale INGV : scosse di oggi 1 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Prima parte di giornata decisamente tranquilla nel sottosuolo italiano. Rilevata solo una lieve scossa a largo di Crotone al mattino. Altrove nulla da segnalare al...

TERREMOTO in tempo reale INGV : scosse di oggi 31 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte nel complesso tranquilla nel sottosuolo italiano, rilevata solo una lieve scossa nel romano. Al mattino scossa moderata avvertita nel crotonese. Altrove nulla da...

TERREMOTO OGGI - forte scossa in Calabria - la terra trema vicino a Crotone : Una forte scossa di Terremoto è stata rivelata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L’evento sismico, di magnitudo 3.9, è avvenuto in mare a pochi chilometri da Crotone in Calabria. Il Terremoto è stato registrato alle ore 7,58 di stamattina. L’epicentro è stato localizzato a un profondità di 20 chilometri dal livello del mare. L’evento sismico è stato avvertito su tutta la costa Jonica calabrese e in ...

TERREMOTO in tempo reale INGV : scosse di oggi 30 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse nella notte e all'alba tra Appennino centrale maceratese e cuneese. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte le...

TERREMOTO OGGI M 6.5 nelle Filippine/ Ingv ultime scosse : danni e feriti a Mindanao : Terremoto oggi M 6.5 nelle Filippine, Ingv ultime scosse: sisma importante sull'isola di Mindanao, vi sono danni e feriti

TERREMOTO in tempo reale INGV : scosse di oggi 29 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Nessuna scossa significativa registrata nella notte e al primo mattino nel sottosuolo italiano. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco...

TERREMOTO OGGI in tempo reale - scossa in Umbria trema la terra a Cascia : Una scossa di Terremoto, di magnitudo 3.0, è stata rilevata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma in Umbria. Alle ore 8,14 un evento sismico di media intensità è avvenuto a Cascia in provincia di Perugia. L’epicentro del Terremoto è stato localizzato a una profondità di soli 10 chilometri dalla crosta terrestre. Molta preoccupazione tra la popolazione di Cascia e di altri paesini limitrofi. L’evento sismico è ...

TERREMOTO in tempo reale INGV : scosse di oggi 28 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte generalmente tranquilla nel sottosuolo italiano, rilevata una lieve scossa nel pordenonese. Al mattino moderata scossa percepita nel perugino, zona Cascia e...

TERREMOTO OGGI M 2.4 Cosenza/ Ingv ultime scosse : continua a tremare la Calabria : Terremoto oggi M 2.4 Cosenza, Ingv ultime scosse: continua lo sciame sismico in Calabria, dieci movimenti tellurici nel giro di due giorni

TERREMOTO in tempo reale INGV : scosse di oggi 27 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Nella notte nuove lievi scosse nel Tirreno, a largo del cosentino, non avvertite. Rilevata una scossa debole anche in Emilia. Altrove nulla da segnalare al...

TERREMOTO in tempo reale INGV : scosse di oggi 26 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Attività sismica elevata nelle ultime 36 ore sull'Italia. Nuove scosse nella notte, in particolare nel catanese con una scossa moderata ben avvertita, altre lievi...

TERREMOTO a Chioggia di 3.3 - paura a Venezia tra cittadini e turisti. L'Ingv : «Sciame in corso» : Terremoto, paura 28 minuti dopo mezzogiorno nella laguna veneta. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'istituto nazionale di vulcanologia nel mare Adriatico a pochi...

