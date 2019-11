Taekwondo | Vito Dell’Aquila PROFETA IN PATRIA! Vittoria eroica a Bari | è campione

Taekwondo - Europei 2019 : Vito Dell’Aquila in finale per l’oro! Show da fenomeno - spazzato via Magomedov! : Da Bari giungono ancora ottime notizie per l’Italia negli Europei di Taekwondo grazie a Vito Dell’Aquila, capace di centrare la finalissima per l’oro nella categoria -58 kg, dove incontrerà l’irlandese Jack Woolley, rivale diretto per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ormai quasi certa per l’azzurro, visti i tanti punti incamerati. Vito Dell’Aquila dopo le vittorie agli ottavi contro il ...

Taekwondo - Europei Bari 2019 : Vito Dell’Aquila approda in semifinale ed è sicuro di una medaglia! : A Bari entra nel vivo la giornata di gare degli Europei di Taekwondo, dove arriva già una medaglia per l’Italia: a conquistarla è Vito Dell’Aquila, capace di approdare in semifinale nella categoria -58 kg, ipotecando così la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mentre si fermano ad un passo dal podio gli altri tre azzurri impegnati, ovvero Simone Crescenzi, Martina Corelli e Sarah Al Halwani. Nella categoria -58 kg Vito ...

Taekwondo - Sofia Open 2019 : bronzo pesantissimo per Vito Dell’Acqua nella prima giornata! : Si è da pochi minuti conclusa la prima giornata del Grand Prix di Sofia (Bulgaria) di Taekwondo 2019, si tratta dell’ultimo appuntamento prima delle finali di Mosca (Russia) di dicembre, questo è un torneo G4, che oltre ad essere importanti ai fini del risultato, lo è anche perchè mette in palio punti importanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I nostri colori sono stati difesi da Antonio Flecca, che non ha brillato ...

Taekwondo - i ranking olimpici aggiornati : Vito Dell’Aquila virtualmente qualificato - Simone Alessio distante : Siamo giunti al momento chiave del cammino di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per il Taekwondo. Infatti questo fine settimana si svolgerà il Grand Prix di Sofia (Bulgaria), ultima tappa stagionale prima delle finali di Mosca (Russia) ad inizio dicembre. Due eventi determinanti per il ranking olimpico, visto che il primo è di categoria G4 e il secondo G8 e metteranno quindi a disposizione molti punti, che potranno risultare decisivi ...

Taekwondo - Grand Prix Chiba 2019 : Vito Dell’Aquila fa un passo verso Tokyo 2020 - Simone Alessio sfiora il podio : Il risultato più importante ottenuto dalla squadra azzurra al World Taekwondo Grand Prix di Chiba (Giappone) è stato il terzo posto di Vito Dell’Aquila nei -58 kg. Il 18enne pugliese torna così sul podio nel circuito dopo i due centrati lo scorso anno e si conferma ulteriormente ai vertici internazionali di questa categoria. Il nativo di Mesagne ha completato un Grande torneo, in cui è riuscito a sconfiggere ai quarti un avversario di ...

Taekwondo - Grand Prix Chiba 2019 : bronzo per Vito Dell’Aquila nella seconda giornata! : Si è da poco conclusa la seconda giornata di gare del World Taekwondo Grand Prix di Chiba (Giappone). Due gli azzurri impegnati, Vito dell’Aquila e Daniela Rotolo nella prima gara, quella dei -58 kg maschili, Vito Dell’Aquila ha fatto la voce grossa: l’azzurro ha conquistato una magnifica medaglia di bronzo, solo la sconfitta nella semifinale col sudcoreano Jun Jang (6-12) non gli ha permesso di lottare per l’oro. Il ...