Supera colloquio di lavoro | muore per un malore

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 1 novembre 2019)ildi, viene assunto, sale in auto epoco dopo, ucciso da un improvviso. E' la drammatica fine di un uomo di 57 anni residente a Coccaglio (Brescia), dopo essere stato a prendere accordi con i nuovi datori didi una carrozzeria. Risalito in auto, e' arrivato ilfatale. Indagano i carabinieri.

