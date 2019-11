Suora in ospedale con dolori alla pancia | è incinta Scandalo Sicilia non lo

Suora finisce in ospedale e scopre di essere incinta : Tra l'imbarazzo generale, il personale sanitario ha ricondotto l'inizio della gravidanza ad alcune settimane fa. Una volta...

Sicilia - Suora va in ospedale con dolori allo stomaco : i medici scoprono che è incinta : E’ andata in ospedale per forti dolori allo stomaco. Ma i medici hanno scoperto che la suora che si era presentata al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello, nel messinese, non era malata: aspettava un bambino. A riportarlo sono i quotidiani locali Siciliani. La religiosa, che vive in un monastero in un paesino dei Nebrodi, è stata accompagnata dalle consorelle preoccupate dai dolori addominali che l’avevano ...

