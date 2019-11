Sport invernali | Dorothea Wierer eletta “Atleta dell’anno FISI” Succede a Sofia Goggia

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) Per la FISIè l'”Atleta dell’anno“: l’azzurra, che, la quale si era aggiudicata le ultime due edizioni del riconoscimento, è stata scelta dal voto popolare sul sito della Federazione. Per la prima volta una esponente del biathlon porta a casa l’ambito premio., che nella scorsa stagione si è aggiudicata la Coppa del Mondo generale e l’oro nella mass start ai Mondiali, ha dichiarato al sito federale: “Sono felicissima di essere stata scelta da quanti ci sostengono con passione ed interesse. Non sarà facile ripetere quanto fatto nell’ultima stagione, ma sono molto carica e spero di poter regalare nuove soddisfazione ai tifosi, anche perché gareggeremo nei Mondiali di casa nostra ad Anterselva“. A Dominik Paris va invece il premio per l'”Impresa dell’anno“, dato che ...

