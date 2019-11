Sport | Conte | col Bologna sarà una gara intensa | non guardiamo la Juventus

Accordo EuroSport - Twitter - partnership sui contenuti di Tokyo 2020 : Discovery ed Eurosport, Home of the Olympics in Europa, annunciano una partnership con Twitter per la pubblicazione di contenuti e la vendita di spazi pubblicitari dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Una collaborazione che amplifica la copertura digital delle Olimpiadi su Eurosport in 16 mercati europei. L’Accordo consentirà agli utenti di Twitter di vivere le fasi salienti dei Giochi Olimpici grazie...

Siria - Conte : “Stop all’eSportazione di armi sia una decisione Ue - Italia sarà capofila” : "Non è vero che l'Italia è rimasta indietro", ha detto il presidente del Consiglio riferendosi alla decisione di fermare la vendita di armi alla Turchia di altri paesi Ue dopo l'attacco in Siria. "L'Italia - ha detto Conte - è capofila di una decisione forte dell'Ue sul tema, ma deve essere unitaria, altrimenti non è efficace".Continua a leggere

Max Giusti - imbarazzo alla Domenica Sportiva. "Imitaci Conte" - "No - quello è Ubaldo Pantani" : I social non sempre generano nuovi contenuti. A volte rappresentano un semplice riempitivo, altre volte una scusa per ammiccare al mondo della rete. Può quindi succedere che una domanda letta su Twitter generi gelo in studio, seguito da secondi di silenzio e imbarazzi.A La Domenica Sportiva il ‘reparto’ web è stato addirittura affidato ad una giornalista, Alessandra D’Angiò, chiamata a leggere in diretta i messaggi più curiosi e ...

Conte sul ritorno in Italia : “Qui tanto odio. Non è più Sport - pronto a lasciare il calcio” : Il tecnico interista Antonio Conte ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, ha parlato del suo ritorno in Italia e della sconfitta contro il Barcellona. Conte definisce la Juve una corazzata con campioni abituati a vincere. Il gap aumenta ogni anno. “La prima volta di Antonio Conte contro il suo più importante passato. Ma l’allenatore interista più che della super sfida tra Inter e Juventus, si è dedicato a ...

Conte : «Il calcio è uno Sport non una guerra. Agnelli ha dato importanza a quella petizione - ha sbagliato» : Il calcio è uno sport non una guerra. Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Juventus. Che gara si aspetta contro questa Juve? “Si affrontano due squadre che sono in testa e che hanno fatto meglio delle altre. Siamo però solo alla settima di A, tutti i valori verranno fuori più avanti. Il tempo dirà quali sono le nostre ambizioni. Serve coraggio” Gara già ...

Inter-Juventus - Conte ha già in casa il suo Pogba (TuttoSport) : Inter-Juventus, match sempre più vicino. Alla vigilia della sfida contro i bianconeri il grande ex Antonio Conte scopre un talento all’interno della cantera nerazzurra: stiamo parlando del francese Agoumè, che per caratteristiche tecniche somiglia moltissimo ad un ex pupillo del tecnico barese, Paul Pogba. Inter-Juventus, il nuovo Pogba per Antonio Conte Il ragazzo, in questo inizio di stagione, è stato impiegato con successo dal tecnico ...

Stefano Conte è il vincitore della seconda edizione del torneo GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz : Si è tenuta sabato 28 settembre l'attesa Finalissima del GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz, torneo di e-Sport dedicato a Gran Turismo Sport, realizzato da Sony Interactive Entertainment Italia e Mercedes-Benz e organizzato da ESL Italia. Vediamo di seguito il comunicato ufficiale: Presso il Padiglione 16 della Milan Games Week si sono sfidati, per un montepremi complessivo di oltre 10.000 euro, i quattro migliori piloti del torneo: ...

CorSport : Conte sulle orme di Mou. Nove anni fa Barcellona-Inter e la finale di Champions : Tra le partite di Champions delle italiane, la più affascinante è Barcellona-Inter, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Se non altro perché si porta dietro uno straordinario carico di trofei: 8 in tutto restando fermi alla sola Champions. Dall’ultimo storico Barcellona-Inter sono passati Nove anni. All’epoca alla guida dell’Inter c’era Mourinho che, dopo il 3-1 dell’andata a San Siro, perse a ...

Antonio Conte - al centro dello speciale Sky Sport con Giorgio Porrà : Venerdì 27 settembre, alle 22.30 su Sky Sport Uno riparte “L’Uomo della Domenica”, il programma di storytelling scritto e condotto da Giorgio Porrà. La nuova stagione parte con Antonio Conte, neoallenatore...

CorSport : De Laurentiis e Zhang si contendono un posto all’Eca : Aurelio De Laurentiie s Zhang a confronto. I due presidenti, del Napoli e dell’Inter, si sfideranno domani nell’elezione del nuovo Executive Board dell’Eca. Entrambi, infatti, sono in corsa per il posto riservato alle squadre italiane nel cda dell’Eca, la cui assemblea si apre oggi. In realtà, scrive il Corriere dello Sport, anche se sono orientati tutti e due a presentare la propria candidatura, non è da escludersi la ...