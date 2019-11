Sony WF-1000XM3 in offerta assurda su Amazon

Auricolari wireless - i Sony WF-1000XM3 sono perfetti per i pendolari : Quando Apple ha tolto il jack audio dagli iPhone per imporre sul mercato l'arrivo delle AirPods e degli Auricolari wireless , molti hanno storto il naso: perché spendere tanti soldi per avere un prodotto che poi rischio di perdere o che si scarica facilmente? La domanda era lecita, ma serviva un po' di tempo per metabolizzare la novità: i prezzi si sono abbassati, l'autonomia è cresciuta e le cuffiette wireless sono diventate l'accessorio del ...

Sony WF-1000XM3 - le cuffie wireless che annullano il rumore : (Foto: Sony) I nuovi auricolari Sony WF-1000XM3 senza fili si caratterizzano per dimensioni estremamente compatte, una qualità audio di alto livello e soprattutto per essere in grado di annullare i rumori e garantire un silenzio totale. Merito della tecnologia proprietaria chiamata Dual Noise Sensor che lavora in coppia con il processore di eliminazione del rumore Hd Qn1e per andare a rilevare e dunque a cancellare ogni tipo di suono in grado di ...