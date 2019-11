SONDAGGI Le tasse sfiduciano Conte | -3 | 5% | | governo 29% | centrodestra 51%

SONDAGGIo Pagnoncelli sulle tasse a DiMartedì : gli italiani convinti di pagarne meno - cosa proprio non torna : Il 51% degli italiani è ottimista riguardo alle tasse che dovrà pagare il prossimo anno, tra chi pensa di versarne in egual misura del passato (30%) e chi addirittura di meno (21%). Lo dice il Sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli per la trasmissione DiMartedì su La7. Questa settimana il preside

SONDAGGI elettorali Index : per il 52 - 3% degli italiani governo aumenterà le tasse : Sondaggi elettorali Index: per il 52,3% degli italiani governo aumenterà le tasse Il 52,3% degli italiani è convinto che alla fine il governo giallo rosso aumenterà le tasse al netto delle smentite di Conte, Renzi e Di Maio. Chi invece crede il contrario, ovvero che l’esecutivo abbasserà le imposte, è il 39,6% dei cittadini. Sono questi i numeri contenuti negli ultimi Sondaggi elettorali realizzati da Index Research per Piazza Pulita e ...

SONDAGGIo Ixè : se si votasse con maggioritario vincerebbe coalizione di governo PD-M5S-Renzi : A Cartabianca ieri sera sono stati svelati i risultati di un nuovo Sondaggio politico condotto da Ixè. Viene confermata la tendenza evidenziata anche da altri istituti, ossia che tutti i principali partiti, dalla Lega al MoVimento 5 Stelle, dal PD a Forza Italia, sono in calo, mentre Fratelli d'Italia continua a crescere. Una nota leggermente diversa riguarda il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, che Swg per esempio dà in ...

SONDAGGI politici Demopolis : riduzione tasse e lavoro - le priorità degli italiani : Sondaggi politici Demopolis: riduzione tasse e lavoro, le priorità degli italiani Nell’incontro con i sindacati andato in scena due giorni fa, il premier Conte ha affermato che “l’alleggerimento della pressione fiscale a partire dalla riduzione delle tasse sul lavoro, una nuova agenda di investimenti verdi e un piano strutturale di interventi per il Sud sono priorità che siamo determinati a mettere al centro della prossima ...