Sondaggi elettorali EMG | Fratelli d’Italia avanza | anche a spese della Lega

(Di venerdì 1 novembre 2019)EMG,Sonoin controtendenza quelli di EMG per Agorà. Perché a differenza di altri vedono unain calo nonostante la vittoria in Umbria. Dal 33,6% andrebbe al 33%. Non si tratta però di un indebolimento del centrodestra, che non c’è, ma dell’effetto dell’ta degli alleati did’Italia. Per EMG il partito di Giorgia Meloni cresce dall’8,2% al 9,4%, con un balzo dell’1,2%. Come si è visto in Umbria attingeal bacino leghista. Non indebolisce però stranamente Forza Italia, vista anch’essa in aumento, del 0,4%, al 7,4%. Venendo alle forzemaggioranza è sostanzialmente stabile il PD, che perde lo 0,1% e va al 19,3%, mentre perde ancora uno 0,7% il Movimento 5 Stelle, che scende al 16,8%, al di sotto del livello delle ...

NabilZouhir1 : Io son d’accordo con la proposta di Marattin, ma usare i sondaggi come argomento a favore è da Salvini e Morisi che… - F_Sme : RT @TermometroPol: Sondaggi elettorali Index: #Lega in crescita, #M5S e #PD con il segno meno - TermometroPol : Sondaggi elettorali Index: #Lega in crescita, #M5S e #PD con il segno meno -