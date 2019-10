Sky Sport MotoGP | Diretta Esclusiva Gp Malesia 31 Ottobre - 3 Novembre In chiaro

Marani - vicedirettore Sky Sport : “Se Giacomelli fosse andato al VAR avrebbe risolto tutto - un errore anche espellere Ancelotti” : Il vicedirettore di Sky Sport Matteo Marani si è espresso in merito a quanto accaduto ieri sera al San Paolo negli studi Sky. anche secondo Marani il contatto Kjaer-Llorente è da sanzionare con il calcio di rigore. “Kjaer non guarda il pallone , va sull’avversario, è rigore. Ragionare sui frame è sbagliato, non si può analizzare un gioco con dei frame. Giacomelli avrebbe potuto risolvere tutto andando a vedere l’azione. ...

Sky Sport – Tecnico di Serie A verso l’esonero : può lasciare già in giornata : Igor Tudor Tecnico dell’Udinese verso l’esonero Sky Sport anticipa una notizia, riguarda il Tecnico Igor Tudor, può essere sollevato dall’incarico di primo allenatore dell’Udinese. Le intenzioni della dirigenza si indirizzano verso un esonero in giornata, anche se la decisione non è ancora arrivata. Da stabilire il suo successore. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI L’operato del duo ...

Sky Sport : Muriel o Ilicic (o entrambi) unico dubbio di formazione per l’Atalanta : Muriel o Ilicic. O entrambi. Per Sky Sport è questo l’unico dubbio di formazione dell’Atalanta, in campo al San Paolo alle 19. Gasperini potrebbe decidere di mettere Muriel dal 1′ per sfruttare le doti da subentrante che spacca le partite di Ilicic. Ma se li schierasse entrambi resterebbe fuori Malinovsky. Per il resto a centrocampo rientra Freuer, dopo aver saltato il 7-1 all’Udinese, mentre i tre difensori saranno ...

Zielinski e non Insigne - Mertens con Lozano : Sky Sport anticipa la formazione del Napoli : Maksimovic al centro della difesa con Koulibaly, Luperto a sinistra e non Mario Rui, Zielinski e non Insigne, Lozano a far coppia con Mertens in attacco. Sono queste le anticipazione di formazione di Sky Sport per Napoli-Atalanta, in campo alle 19. Per il resto dato per certo il rientro tra i titolari di Fabian Ruiz e Callejon. Milik resta in ballottaggio con Mertens per affiancare l’attaccante messicano. L'articolo Zielinski e non ...

Sky Sport - Napoli-Atalanta : emergenza difesa - Ancelotti punta su Luperto. La probabile formazione : Napoli-Atalanta, probabile formazione Il Napoli di Ancelotti deve affrontare nel turno infrasettimanale l’Atalanta di Gasperini. Il tecnico azzurro deve far fronte all’emergenza in difesa: Malcuit out, Manolas non ce la fa. Rientra Mario Rui, ma non è sicuro che riesca a giocare. Secondo quanto riferito da Sky Sport, dovrebbe essere Luperto a rivestire il ruolo di terzino sinistro. La probabile formazione del Napoli Napoli ...

Sky Sport Serie A 10a Giornata - Diretta Esclusiva Palinsesto Telecronisti (Juventus - Genoa 4K) : Da martedì 29 ottobre, a giovedì 31 ottobre la Serie A TIM 2019/2020 torna in campo per la 10^Giornata d’andata del campionato. Saranno 7 gli incontri da seguirein Diretta Esclusiva sui canali Sky. Le restanti tre partite, Parma-Verona (martedì, ore 19), Lazio-Torino (mercoledì 30, ore 21) e Udinese-Roma...

F1 Messico 2019 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Max Verstappen ha perso la pole position nel GP del Messico (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) a causa di una penalità di tre punti. La prima fila diventa così tutta Ferrari, con Leclerc e poi Vettel. Alla fine dell'ultimo giro delle qualifiche (in q3), Verstappen non si è fermato con la bandiera gialla dopo il brutto schianto di Valterri Bottas poco prima del rettilineo nonostante avesse visto perfettamente il...

MotoGP Australia 2019 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : È stato il vento il protagonista del sabato a Phillip Island ( Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8). Le improvvise e violente raffiche che hanno spazzato il circuito sull'isola Australiana hanno causato la cancellazione delle qualifiche. La pole della MotoGP verrà assegnata domenica mattina (ora italiana 1:20 Q1, 1:45 Q2). Poco prima, alle 23.30 (ora italiana), si svolgerà il consueto warm up. La Gara invece ...

Sky Sport Mondiale Under 17 (diretta) 1a Giornata - Palinsesto e Telecronisti : Dal 26 ottobre al 17 novembre, il Brasile ospita la 16^ edizione del Mondiale Under 17 per nazioni. Sky trasmetterà tutti i 52 match della FIFA U-17 World Cup. Tra le protagoniste anche l’Italia del selezionatore Carmine Nunziata. Debutto previsto...

F1 Messico 2019 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Ferrari e Red Bull meglio di Mercedes sul circuito di Città del Messico (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8). Era previsto, si è constatato almeno sul giro secco nel venerdì di prove libere del quart' ultimo Gp stagionale, che vede Sebastian Vettel segnare il miglior tempo con 1'16«607, un decimo più veloce di Max Verstappen e quattro abbondanti su Charles Leclerc. Un pò più staccate le ...

Sky Sport Serie A 9a Giornata - Diretta Esclusiva Palinsesto Telecronisti (Roma - Milan 4K) : Tra venerdì 25 e domenica 27 ottobre la Serie A TIM 2019/2020 torna in campo per la 9^Giornata del campionato; saranno 7 gli incontri da seguire in Diretta...

MotoGP Australia 2019 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Il pilota della Yamaha Maverick Vinales (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) ha dominato le prime e le seconde prove libere in vista del gran premio di Australia di MotoGP in programma domenica sul circuito di Phillip Island. Lo spagnolo ha fatto il miglior tempo sul giro di pista in 1:28.824, precedendo Andrea Dovizioso su Ducati e il britannico Cal Crutchlow su una Honda. Quarto miglior tempo per l'altro italiano Danilo Petrucci, ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 25 - 27 Ottobre 2019 : Calcio Estero 10 incontri in ESCLUSIVA tra il 25 e il 27 Ottobre 2019PREMIER LEAGUE 5 match della decima giornata, con la super sfida di Anfield: LIVERPOOL-TOTTENHAM (domenica 27 Ottobre, ore 17.30) Sabato, alle 13.30, live anche in 4K HDR con Sky Q satellite: MANCHESTER CITY-ASTON VILLA BUNDESLIGA 5 incontri della nona giornata d’andata <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;"...

Su Sky Sport è alta stagione. In arrivo una domenica infinita : Su Sky Sport è in arrivo un autunno da record. Quello che sta per iniziare sarà solo il primo weekend tutto da seguire con i principali eventi live sui canali Sky Sport. A partire dal calcio: domenica due i big match da non perdere. In Premier si gioca Liverpool-Tottenham, in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno a partire dalle 17.30. Ma domenica 27 è anche il turno di...