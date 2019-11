Sicilia | due suore scoprono “per caso” di essere incinte | tutti i casi in Italia negli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) Una suora è andata in ospedale con forti dolori addominali e lì, facendole un’ecografia, i medici hanno scoperto che era incinta. Poche ore dopo è arrivata la notizia di un altro episodio simile, con la sorpresa di chi conosceva la loro missione nelle parrocchie di appartenenza. I duesono avvenuti in, uno in provincia di Messina e l’altro di Ragusa. Il primo episodio, a Sant’Agata di Militello, riguarda una suora 34enne ospite di un piccolo convento dei Nebrodi. La donna aveva accusato forti dolori all’addome ed è stata accompagnata in ospedale dalle consorelle preoccupate dai dolori che l’avevano colpita. Lì, con sua stessa sorpresa, ha scoperto da un’ecografia diincinta. La notizia è stata confermata da ambienti ecclesiali che hanno anche spiegato che ora la religiosa potrà abbandonare il suo ordine religioso per fare la mamma a tempo ...

