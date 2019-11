Si pensa alle urne | il centrodestra non ripeta a Roma la pagliacciata del 2016

Beppe Grillo a Davide Casaleggio : "Devi guidare tu il M5s". Ma il guru pensa alle immersioni : Riavvolgere il nastro fino alla scorsa estate, i giorni della crisi di governo giallorossa. Poco prima della crisi, in verità. Ci si ritorna in un appassionante retroscena pubblicato su La Stampa, quando Beppe Grillo avrebbe potuto detronizzare Luigi Di Maio dal ruolo di capo politico con una sol te

Sindaco di Roma - parte la gara Salvini-Meloni. E si pensa alle primarie : Dopo l'Umbria, si apre la questione Romana. E per ora, tra lo sprofondo della crisi grillina e il Pd che brancola ancora nel buio quanto a proposte e idee di candidati per il Campidoglio, la...

Retroscena Guardiola - l’allenatore catalano svela : “vi dico cosa pensai la prima volta che vidi Messi…” : L’attuale allenatore del Manchester City ha ricordato i tempi al Barcellona, soffermandosi ovviamente su Lionel Messi Pep Guardiola non ha dimenticato la sua avventura al Barcellona, come potrebbe essere altrimenti, considerando i numerosi trofei conquistati in blaugrana. AFP/LaPresse L’attuale allenatore del Manchester City è tornato a parlare di quel periodo ai microfoni di Radio Catalunya, soffermandosi sull’impatto ...

Oltre l’Umbria. Perché Pd e M5s devono governare senza pensare alle regioni : La trasformazione del voto di ieri in Umbria in un termometro utile a misurare lo stato di salute della maggioranza rossogialla è la fotografia perfetta di un equivoco politico destinato a corrodere il futuro del governo. Il risultato finale del voto umbro potrà essere utilizzato in modi molto diffe

Roger Federer - video show a Basilea/ pensa alle Finals : "Parigi Bercy a rischio.." : Roger Federer, altre magie agli Atp di Basilea: show contro Albot, video highlights. Lo svizzero Pensa alle Finals e alle Olimpiadi 'Parigi-Bercy? Non so..'

Zidane a rischio esonero - il Real pensa ad Allegri : L’abbiamo lasciato che studiava l’inglese, magari a brevissimo gli servirà un corso intensivo di spagnolo. Massimiliano Allegri potrebbe essere il prescelto qualora il Real Madrid dovesse decidere di esonerare Zidane. La sfida di Champions League contro il Galatasaray, in caso di sconfitta, potrebbe essere decisiva per il destino del tecnico e aprire alla corsa per la panchina dei blancos. Lo scrive El Mundo, analizzando il momento ...

Nicchi sbotta : “De Ligt non è rigore : assurdo pensare che le regole cambino in base alle squadre” : Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport sulle frequenze di Radio Uno Rai, sulla questione arbitri che ha sollevato non poche polemiche in questo week end “Gli arbitri stanno lavorando bene, applicando regolamenti che non piacciono a tanta gente e che anche a noi entusiasmano. ma il problema è che sono pochi gli addetti ai lavori che conoscono le ...

I grillini hanno nostalgia di Salvini : Di Maio pensa alle urne : La lotta all’evasione fiscale si deve fare ma non si deve trasformare in una “guerra tra poveri”. Luigi Di Maio

Giovane donna si fa applicare le extension alle ciglia - quello che le succede dopo è impensabile : Una Giovane donna australiana, Lucy Williams, ha deciso di sottoporsi a un trattamento di bellezza molto comune tra le ragazze, l’applicazione delle extension alle ciglia. La donna ha fatto il trattamento da un amico estetista ma dopo poco che il trattamento era finito si è accorta che le ciglia erano state fissate troppo vicine l’una all’altra. La troppa vicinanza dava un aspetto delle ragazza poco gradevole. Poi sono iniziati per ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti verso l’addio a fine stagione : De Laurentiis pensa ad Allegri : Calciomercato Napoli, Ancelotti verso l’addio a fine stagione: De Laurentiis pensa ad Allegri Calciomercato Napoli Ancelotti| L’edizione odierna de “Le Cronache di Napoli“, scrive in merito ad una possibile partenza di Carlo Ancelotti in estate, ipotizzando dunque una rottura con De Laurentiis e la fine del rapporto con un anno di anticipo Il quotidiano ipotizza già alcuni nomi che potrebbero sostituire l’attuale tecnico, nel caso ...

Acer for Education pensa alle scuole del futuro alla Fiera Didacta Italia : Acer for Education ha partecipato alla terza edizione della Fiera Didacta Italia per parlare di soluzioni innovative per presente e futuro delle scuole. L'articolo Acer for Education pensa alle scuole del futuro alla Fiera Didacta Italia proviene da TuttoAndroid.

Tuttosport : Callejon pensa di firmare con Dalian di Benitez : Sembra che il futuro di Callejon non sarà a Napoli. Nonostante lo spagnolo sia una presenza fissa e un punto di riferimento per la formazione azzurra da quando Benitez lo portò a Napoli, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, starebbe pensando di lasciare il club per ritrovare proprio l’ex allenatore Allo spagnolo è stato prospettato il prolungamento di un anno a quasi 4 milioni ma il suo futuro è già segnato: andrà in Cina dal ...

I musei statali valgono l’1 - 6% del Pil. Ma il ministro Franceschini pensa più alle entrate che alla cultura : 27 miliardi di €, pari all’1,6% del Pil. È il contributo economico dei musei statali che emerge dallo studio realizzato da @_MiBAC e @BCGinItaly. Per confronto l’agricoltura fa il 2.1 del Pil. E c’è ancora un enorme potenziale di crescita. https://t.co/cZFWy7YE0v. #museitaliani pic.twitter.com/QI4nYZPmBk — Dario Franceschini (@dariofrance) 7 ottobre 2019 Il tweet di Dario Franceschini, dopo la presentazione dell’indagine realizzata da ...