Serie tv e film su Sky e Fox a novembre 2019

Apple Tv plus - catalogo Serie tv e film. Cosa vedere : Ormai è questione di ore: il 1°novembre 2019 è la data di lancio di Apple Tv plus: la nuova piattaforma di casa Cupertino scende in campo nella battaglia degli streaming in grande stile. Apple Tv+ è disponibile dal 1°novembre in oltre 100 Paesi, tra cui l'Italia, secondo le modalità di abbonamento svelate a settembre. Fin dal giorno di lancio, il servizio streaming di Apple rende disponibili parecchi titoli di ...

Halloween 2019 : i costumi ispirati ai film e alle Serie tv : costumi di Halloween: i trend #1costumi di Halloween: i trend #2costumi per singlecostumi di coppia e per migliori amicicostumi di coppia e per migliori amicicostumi di gruppoTrucco #2Halloween è alle porte. Questa festa, ormai diventata tradizione anche in Italia, è da sempre molto amata da famiglie e bambini per la possibilità di travestirsi in modo spaventoso o bizzarro. Per quest’anno non sapete ancora come mascherarvi? Lasciatevi ...

I 50 abiti da sposa indimenticabili di film e Serie tv : Sarah Jessica ParkerAudrey HepburnShannen DohertyJulia RobertsMiss PiggyAndie MacDowellMeghan MarkleJennifer LopezGrace KellyAnne HathawayElizabeth TaylorLeighton MeesterKristen StewartJennifer AnistonClaudette ColbertJessica AlbaCameron DiazJoan Crawford e Marilyn MonroeKirsten DunstKate HudsonJulie AndrewsGinger Rogers Fran DrescherNia VardalosMichelle PfeifferRachel McAdamsJessica Capshaw e Sara RamirezClaire DanesJennifer AnistonDebbie ...

Casting per una Serie televisiva Sky diretta da Luca Guadagnino e un film di Dado Martino : Sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di numerose comparse di un po' tutte le età per la serie televisiva ''We are who we are'' che andrà in onda sui canali Sky e sarà diretta dal regista Luca Guadagnino. I prossimi Casting sono correlati a riprese da effettuarsi prossimamente ad Asiago, in provincia di Vicenza. Sono poi ancora in corso le selezioni di attori e comparse per il nuovo film ''Tutto il mondo è palese'' diretto ...

Ritorno a «Downton Abbey». Il film sequel della Serie cult - l'intervista al suo Mister Carson - Jim Carter : Angkor, Cambogia. Un gruppo di turisti cinesi urla: «Mister Carson!». Jim Carter si gira, è abituato che lo chiamino con il nome del suo personaggio ma non si aspettava di essere riconosciuto dall’altra parte del mondo mentre pedala come un forsennato, sudatissimo, in calzoncini e maglia di lycra, durante una gara di beneficenza. È l’effetto Downton Abbey, la serie dei record, distribuita in oltre 220 Paesi, ...

Casting per la Serie Tv spagnola 'Los Espalbilados' e per uno short film : Sono ancora in corso i Casting finalizzati alla ricerca di numerose comparse per la serie televisiva spagnola Los Espalbilados. Le riprese in questione verranno poi effettuate a Ischia. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attori e attrici per realizzare un interessante cortometraggio da girare prossimamente in provincia di Piacenza. Los Espalbilados Per la realizzazione di una serie televisiva spagnola dal titolo Las Espalbilados ...

Casting per un film prodotto da Rai Cinema e Rodeo Drive e per una web Serie : In queste settimane ci sono varie opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo. Dei Casting sono attualmente aperti per la ricerca di figuranti per un film dal titolo Divorzio a Las Vegas. Sono inoltre in corso le selezioni di attori, attrici, figuranti speciali, comparse, personale tecnico per la realizzazione di una web serie. Un film Per il film dal titolo Divorzio a Las Vegas, diretto dal regista Umberto Carteni, sono attualmente in ...

La Lega Serie A presenta il film sulla carriera di Batistuta : Mercoledì 23 ottobre, in occasione di “Alice nella Città”, sezione auto-noma e parallela della Festa del Cinema di Roma 2019, SenseMedia e Lega Serie A presentano in anteprima mondiale “El Número Nueve – Gabriel Batistuta”, il film documentario dedicato alla vita e alla carriera dell’attaccante argentino. Scritto e diretto da Pablo Benedetti e prodotto da […] L'articolo La Lega Serie A presenta il film sulla carriera di Batistuta è stato ...

Podcast «Downton Abbey» : dalla Serie tv al film. Cosa aspettarci : Downton Abbey: 5 motivi per guardare il film tratto dalla serieDownton Abbey: 5 motivi per guardare il film tratto dalla serieDownton Abbey: 5 motivi per guardare il film tratto dalla serieDownton Abbey: 5 motivi per guardare il film tratto dalla serieDownton Abbey: 5 motivi per guardare il film tratto dalla serieDopo la pausa estiva, torna Via col film, il nostro Podcast dedicato al cinema e disponibile su Itunes, Spreaker e Spotify. Il primo ...

Disney+ - quali Serie tv e film in streaming : Tutto pronto per il lancio di Disney+, la piattaforma di streaming digitale della casa di Topolino, pronta a andare online tra meno di un mese. Il lancio è previsto per il prossimo 12 novembre e l'azienda diretta da Bob Iger ha svelato la sua programmazione, che è davvero mastodontica - in linea con i budget stellari stanziati per le nuove produzioni Marvel. Proporzionato all'immenso catalogo, ancora in progress da qui ai ...

Tutto sulla Serie TV de Il Signore degli Anelli su Amazon : dal cast e trama alle differenze con i film : La serie TV de Il Signore degli Anelli ci riporta nella Terra di Mezzo. Il progetto, annunciato due anni, è uno dei più ambiziosi svelati da Amazon, che lentamente sta prendendo forma. Basato sulla trilogia più famosa dello scrittore J.R.R. Tolkien, lo show è anche uno dei più costosi finora proposti dal colosso: dopo aver stipulato un accordo con Warner Bros. e la Fondazione Tolkien, le prime due stagioni costeranno ad Amazon ben 500 milioni di ...

Casting per la Serie televisiva Baby 3 di Netflix e per uno short film da girare a Bologna : Sono tuttora aperti i Casting per la ricerca di figuranti generici e di figuranti speciali per la terza stagione della serie televisiva ''Baby'' in onda su Netflix. Sono inoltre ancora aperte le selezioni di attori e attrici per un corto da girare a Bologna e diretto da Luca Fattori Giombi dal nome ''Tu Quoque''. 'Baby 3' Per la realizzazione della terza stagione della serie televisiva in onda su Netflix e dal titolo Baby, sono attualmente in ...

Arriva la Serie spin-off di Grease : il film cult diventa un teen drama musicale - Grease : Rydell High : Nel tripudio di serie che ritornano dal passato, sequel di format terminati anni fa e reboot di vecchie glorie tv, Arriva anche una serie spin-off di Grease su HBO Max, il servizio di streaming di WarnerMedia. Come il film da cui è tratto, sarà un musical e sarà intitolato Grease: Rydell High: la trama sarà basata su quella del cult del 1978 con Olivia Newton John e John Travolta nei panni di Sandy e Danny, che a sua volta era basato ...

Grease : Rydell High - HBO Max ordina una Serie spinoff del film cult : Grease: Rydell High, HBO Max ordina una serie spinoff del film cult Grease, con nuovi e vecchi personaggi e ambientato nello stesso periodo del film. Se non vi bastano più le repliche di Grease che di tanto in tanto riempiono i palinsesti delle tv in giro per il mondo, tranquilli ci pensa HBO Max a voi, sempre che arrivi prima o poi in Italia. Il servizio streaming di casa Warner ha annunciato che produrrà una serie tv musicale che sarà diretto ...