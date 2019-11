Serie C | scontri con ultras del Padova | 12 Daspo per i tifosi del Vicenza

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 1 novembre 2019) La Questura diha notificato 12 provvedimentia carico di altrettantibiancorossi. I provvedimenti sono il risultato di un’attività di indagine congiunta delle Questure di Rimini,a seguito di quanto accaduto il 22 settembre scorso all’interno della stazione di servizio Montefeltro Ovest (Rimini). In quella occasione le tifodele del, incrociandosi sulla tratta autostradale A14, durante le rispettive trasferte delle loro squadre (i berici impegnati a Gubbio e i biancoscudati a Pesaro) giunsero a contatto, dando vita ad una rissa, con danneggiamenti e lesioni personali da entrambe le parti. Furono denunciati per questi reati, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale. Un ispettore della Polizia, in servizio alla Questura di, e responsabile del servizio di scorta tifoseria, riportò un trauma contusivo ...

