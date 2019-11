Sei mai stata sulla Luna? | cast | trama e curiosità del film di Paolo Genovese

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 1 novembre 2019) In prima serata su Rai3, dalle 21.20 circa in poi, venerdì 1 novembre, va in onda la commedia Sei mai?, diretta da, uno dei registi italiani più quotati per quanto riguarda questo particolare genere cinematografico (ha firmato anche altri successi notevoli come Perfetti sconosciuti e Tutta colpa di Freud, per non parlare di Immaturi). L’attrice protagonista, però, non è un prodotto ‘nostrano’: si tratta infatti della bellissima Liz Solari, che è di origine argentina ed è sorella di un ex calciatore di Inter e Real Madrid (Santiago). Sei mai?, il trailer Sei mai?, laGuia, giovane e bella ragazza italo-spagnola, dirige una famosa rivista di moda, lavoro che la porta a frequentare con successo il jet set insieme all’assistente Carola e all’ambizioso compagno Marco. Cinica e snob, la vita ...

RaiRadio2 : ? Sai che amarti non è mai abbastanza E che tu sei tutto | Quello che mi manca ? @NekOfficial LIVE a… - N44H4 : @pewmat Non so se te l’hanno mai detto ma sei un cazzo di genio - EmyLucchese : Ti amo da morire sei l'uomo della mia vita cucciolo non ti lascerò mai voglio solo dirti stai con me -