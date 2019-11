SEA EYE | ALAN KURDI IN ACQUE ITALIANE Migranti | Orlando | ' Sbarchi in Italia'

SEA EYE - Alan Kurdi in acque territoriali italiane/ Migranti - chiesto porto sicuro : Sea Eye, la nave Alan Kurdi è entrata in acque territoriali italiane : a bordo 88 Migranti , Ong attende l'assegnazione di un porto . Le ultime notizie.

Migranti : SEA EYE entra in acque italiane - a Malta i 15 salvati da Open Arms : Si sbloccano le situazioni di stallo che vedevano ancora bloccate in mare un centinaio di persone a bordo delle due navi...

Nuovo assalto ai porti italiani : SEA EYE in pressing su Conte : Mauro Indelicato La Alan Kurdi è a poche miglia dalla Sicilia. Dopo il caso Ocean Viking, anche l'ong tedesca vuole attraccare in Italia Dopo l’ingresso della Ocean Viking, alle porte dell’Italia a bussare adesso è anche la nave dell’Ong tedesca Sea Eye: la Alan Kurdi infatti, si trova a poche miglia alla Sicilia. A bordo del mezzo, da oramai una settimana ci sono quasi 90 migranti. La missione della nave è iniziata sabato scorso con ...

SEAEye : evacuati in cinque da Alan Kurdi : 14.18 cinque dei 13 migranti soccorsi dalla nave Alan Kurdi sono stati evacuati per motivi medici. Lo conferma lo staff della Sea Eye, che da oltre una settimana è al largo di Malta in attesa di conoscere il posto dove sbarcare. Quattro delle persone evacuate sono minorenni, tre diciassettenni e un quindicenne. Per uno di loro è stata disposta l'evacuazione dopo un tentativo di suicidio.