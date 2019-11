Se a 12 anni dal delitto di Perugia | Amanda Knox si reinventa curatrice di cuori infranti

Bimbo di 2 anni muore a Rimini. Poche ore prima ra stato dimesso dall'ospedale con un forte mal di pancia : Visitato, dimesso e poi ricoverato d’urgenza quando ormai era già troppo tardi. È morto così un Bimbo di nemmeno due anni ieri mattina, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini. Il bambino, a quanto riporta Il Resto del Carlino, aveva iniziato a stare male da martedì e i genitori avevano allertato il pediatra di base: accusava dolori al ventre, dolori che mercoledì mattina si sono ...

Venezia - febbre e fatica a respirare : Miriam - 25 anni - va all'ospedale. Dimessa - tre giorni dopo muore : Una ragazza di 25 anni, Miriam de Giovanni, di Cannaregio in provincia di Venezia, si presenta da sola in pronto soccorso sabato 26 ottobre con problemi respiratori, viene visitata, Dimessa dopo...

Qual è la situazione nelle Marche a 3 anni dal sisma : Tre anni dopo il terribile sisma che ha fatto tremare il Centro Italia, un'indagine collaborativa sul “cratere marchigiano” svela i numeri dello spopolamento dell'area. I risultati preliminari sono stati raggiunti grazie al progetto “Terre di ricerca”, condotta dai ricercatori del T3 dell'Università di Urbino Carlo Bo Nico Bazzoli e Elisa Lello e dalla rete di attivisti e cittadini Terre in Moto Marche. Dall'indagine “Terre di ricerca”, su ...

«Nightmare - Dal profondo della notte» - 35 anni di saga e una maratona per Halloween : Trentacinque anni fa a novembre Wes Craven portava al cinema Freddy Krueger, l’uomo ustionato, armato di guanto con lame affilate e cappello, che abitava gli incubi dei protagonisti di una saga lunga 9 film (compresi il remake del 2010 e lo spin-off con Jason) e soprattutto del pubblico. Krueger (Robert Englund) in Nightmare – Dal profondo della notte (1984), insieme a Jason di Venerdì 13, Michael Myers di Halloween e Leatherface di Non aprite ...

Lily - morta a 3 anni mentre era in vacanza con i genitori : “Forse uccisa dal paracetamolo” : Indagini in corso sulla morte di Lily Gibson, bimba inglese di 3 anni deceduta mentre era in vacanza con i genitori in un resort a quattro stelle in Turchia. Alla piccola, che aveva un principio di ittero, sarebbe stata prescritta una dose eccessiva di paracetamolo dai medici locali che sarebbe risultata fatale per il suo fegato.Continua a leggere

Israele - ragazzina di 13 anni arrestata dalla polizia e condotta in carcere. Stava andando a scuola : Gena, ragazzina di 13 anni di origini filippine e figlia di un'immigrata irregolare in Israele, è stata arrestata alle 6 del mattina durante una massiccia operazione di polizia condotta contro l'immigrazione clandestina nel paese. La giovane è stata condotta in carcere insieme a sua madre in attesa dell'espulsione.Continua a leggere

Sorelle di 8 e 14 anni costrette dalla madre a girare video porno : il blitz nella casa degli orrori : Durante il blitz in casa, oltre a diverse decine di sex-toys e altro materiale ora in mano agli inquirenti, le forze dell’ordine hanno rinvenuto anche tanti giocattoli. Già, perché le vittime di una assurda storia di violenza, di 14 e otto anni, erano semplicemente delle bambine, costrette dalla loro madre a girare dei video sessualmente espliciti da inviare poi ad alcuni distributori di pedopornografia. Sono agghiaccianti le accuse ...

Venezia - in ospedale con febbre e malessere : Miriam muore a 25 anni dopo essere stata dimessa : Miriam De Giovanni, di Cannaregio a Venezia, è morta a soli 25 anni in circostanze da chiarire. La ragazza si era presentata sabato scorso al pronto soccorso dell'ospedale civile con febbre alta e problemi respiratori. dimessa il giorno successivo, è peggiorata finché non si è verificato il decesso, nella giornata di ieri. Non si escludono cause naturali ma è stato disposto un riscontro diagnostico per chiarirne le circostanze.Continua a leggere

Dramma a Cuneo - scende dal bus e viene investita : Alessandra muore in strada a 14 anni : La vittima del'incidente mortale è Alessandra Piscionieri, una studentessa di appena 14 anni che stava attraversando la strada nel comune di Cardè, dopo essere scesa dall'autobus di ritorno dalla scuola. Ad attenderla c'era la madre che ha assistito all'intera scena dal'altra parte della strada senza poter fare nulla.Continua a leggere

Accordi Italia-Libia - Nicola Fratoianni : “Vanno cancellati - basta ambiguità dal governo” : Intervistato da Fanpage.it, Nicola Fratoianni commenta l'atteggiamento del governo italiano in merito al rinnovo degli Accordi tra Italia e Libia sulla gestione dei migranti: "Serve un'opposizione trasversale -dice- che in Parlamento chieda che quegli Accordi vengano definitivamente cancellati e poi reimpostati".Continua a leggere

Tre anni dal Sisma Centro Italia - grido d'allarme del sindaco di Teramo D'Alberto : Teramo - A tre anni dal Sisma, il tempo sembra essersi fermato a Teramo, così nelle zone del Centro Italia colpite e la ricostruzione è praticamente bloccata mentre i paesi muoiono. È con imbarazzo che il Primo Cittadino di Teramo interviene con un comunicato dedicato al terzo anniversario dal Sisma che ha cambiato per sempre la vita delle migliaia di cittadini della città di Teramo e dell’intera Provincia. Ad oggi non è ...

Lutto a Carsoli - schianto con l’auto mentre torna dall’Eurochocolate : Federica muore a 23 anni : Federica Ferrante è morta a 23 anni dieci giorni dopo essere rimasta vittima di un incidente sull'autostrada E45 all'altezza di Todi: la giovane stava tornando dall'Eurochocolate di Perugia con un amico quando la loro auto è stata prima tamponata da un'altra vettura e poi si è capovolta. Lutto a Carsoli, paese d'origine del papà della vittima, e a Roma, dove risiedeva.Continua a leggere

Auto si ribalta in incidente stradale : muore bimbo di 3 anni : Rosa Scognamiglio Un bimbo di soli 3 anni è morto in un tragico incidente stradale sulla provinciale per Rosciano. L'Auto si sarebbe ribaltata a causa dell'asfalto bagnato. Illesi gli altri passeggeri Tragico incidente a Rosciano, in provincia di Pescara: un bimbo di soli 3 anni ha perso la vita. È successo nelle prime ore di questo pomeriggio, mercoledì 30 ottobre, sulla strada provinciale 84. Ancora incerta la dinamica del ...

Galatina - bimbo di 4 anni travolto da un'auto fuori dall'asilo : non rischia la vita : Un brutto incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 30 ottobre, a Galatina, una cittadina dell'hinterland leccese. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online, Lecce Prima, pare che un bambino di soli 4 anni sia stato travolto da una Fiat 600 condotta da una donna, nei pressi della scuola dell'infanzia "Crescere Insieme". Dai primi rilievi della polizia locale, ...