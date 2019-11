Scuola | in Lombardia 50 Mila euro per i presepi nelle scuole

Il presepe a Scuola lo paga Regione Lombardia. Era meglio spendere quei soldi in fotocopie : Se a scuola fai il presepe, lo paga la Regione Lombardia. In vista del Natale la giunta regionale ha approvato una delibera che stanzia 50mila euro per finanziare progetti che prevedono la realizzazione del presepe nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. Il contributo di 250 euro per l’acquisto di materiale necessario alla realizzazione del presepe sarà concesso alle prime 200 scuole che presenteranno la domanda. Dio non ci maledica ...

Scuola - nidi gratis in Lombardia : pubblicato elenco strutture ammesse : La Regione Lombardia ha pubblicato l'elenco delle strutture ammesse, per l'anno scolastico 2019-2020, alla Misura nidi gratis. Un'iniziativa che ha lo scopo di sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale, facilitando l’accesso ai servizi per l’infanzia e rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro (LO SPECIALE Scuola). L'elenco delle strutture ammesse Al link sul sito della Regione Lombardia è possibile ...

Scuola : 23.000 posti vacanti in Lombardia tra docenti e sostegno - altri 2.000 in deroga : Mancano ancora 23 mila docenti nelle scuole della Lombardia. Il primo giorno di Scuola vedrà cattedre vacanti per migliaia di posti, sia nell'insegnamento comune che nel sostegno. Secondo quanto riferisce Repubblica nell'edizione locale mancano all'appello numerosi insegnanti, con la ormai consueta corsa a garantire la presenza in classe. Quindicimila cattedre saranno occupate dai supplenti, le altre saranno per gli insegnanti di sostegno ...