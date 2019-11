San Giuliano di Puglia | la bimba sopravvissuta nella scuola crollata ora fa la maestra

17 anni fa il terremoto in Molise e il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia : bambina sopravvissuta ora sarà una maestra [FOTO] : 17 anni fa, un terremoto di magnitudo 6 fece crollare una scuola a San Giuliano di Puglia. Nel crollo, 27 bambini e una maestra persero la vita. Oggi Veronica D’Ascenzo, bambina sopravvissuta alla tragedia, è diventata maestra. “Ho voluto fare un lavoro che mi desse modo di ricambiare tutta la solidarietà che ho ricevuto: l’insegnante riesce ad arrivare nel cuore di ogni allievo e mette le basi per quello che sarà ...

Concorso pubblico per due istruttori amministrativi a San Giuliano Milanese : Pubblicato per la provincia di Milano un Concorso pubblico per diventare istruttori contabili amministrativi (2 posti), cat. C, posizione economica C1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. La risorsa sarà inserita nel settore Affari generali - Servizi Demografici del Comune di San Giuliano Milanese. La scadenza è prevista per il giorno 4 novembre 2019. Concorso per istruttori amministrativi: i requisiti di partecipazione I ...

Esce Note Di Viaggio di Francesco Guccini - raccolta con Ligabue - Elisa - Giuliano Sangiorgi e tanti altri : Note Di Viaggio di Francesco Guccini celebra i primi 80 anni del Maestrone. Questa è la maniera di BMG di festeggiare l'importante traguardo raggiunto dal cantautore di L'Avvelenata, per il quale sono stati chiamati a raccolta alcuni dei maggiori artisti italiani, tra i quali compare anche Ligabue. Si tratta di una raccolta di brani che delineano il perimetro di una lunghissima carriera, che dopo la musica è continuata con le pubblicazioni ...

Giuliano Sangiorgi : "L' amicizia vera esiste. La vivo da 20 anni con la band. Senza loro sarei perso" : ″È l’ombrello che ci ha protetti. Senza di lui avrei smesso”. In un’intervista al Corriere, Giuliano Sangiorgi parla di amicizia, del profondo legame che ha con la sua band e di Lele, il batterista dei Negramaro che un anno fa ha avuto un’emorragia cerebrale dalla quale si è poi ripreso in maniera sorprendente. “Lo ringrazierò per non avermi cambiato la vita”, confida ...

Rai - "Foa 8 - Salini 5 - Freccero 2 4 a Carboni - a Sangiuliano 9. E..." : Promossi e bocciati tra i vertici della Rai. Su Affaritaliani.it Massimiliano Capitanio, deputato della Lega e segretario della Commissione di Vigilanza Rai dà i propri giudizi sui vertici della televisione pubblica Segui su affaritaliani.it