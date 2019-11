Salvini e il voto in Emilia-Romagna | almeno due «blitz» a settimana

Salvini apre campagna in Emilia a 3 mesi da voto : E' partita da Parma la 'campagna d'Emilia' di Matteo Salvini. Con quasi tre mesi di anticipo sull'appuntamento elettorale del 26 gennaio, il leader della Lega ha individuato nelle elezioni in Emilia-Romagna uno snodo fondamentale della politica italiana: strappare al Pd la sua storica e simbolica roccaforte non potrebbe non avere ripercussioni anche sugli equilibri nazionali. "Il voto in Emilia-Romagna - ha detto - ha un valore prima di tutto ...

Sondaggi Ixè : “Cala la fiducia in Conte - aumenta quella in Salvini e nella Meloni. Dopo il voto in Umbria crescono Lega e Fdi” : Cala la fiducia nel premier Giuseppe Conte (dal 43 al 41%); cresce quella in Matteo Salvini (dal 34 al 36%) e in Giorgia Meloni (dal 31 al 32%). Dopo le elezioni in Umbria e la sconfitta della coalizione Pd-M5s, si accorcia la distanza nel gradimento dei leader tra il presidente del Consiglio e il leader del Carroccio. E’ questa la fotografia dell’ultima rilevazione dell’istituto Ixè per Cartabianca (Rai3). In ...

Matteo Salvini : “L’unico collante di questo non-governo è la paura di andare al voto” : "Conte, Di Maio, Renzi sono tutti corresponsabili e si scaricano le colpe a vicenda. Gli italiani ormai hanno capito che lo fanno solo per non andare a casa e per non perdere la poltrona": così Matteo Salvini torna ad attaccare il governo giallorosso in diretta su Rai3. Il leader della Lega parla anche del risultato in Umbria, della manovra economica e della questione immigrazione.Continua a leggere

Alessandra Ghisleri - la profezia sul voto in Emilia : "La Lega ha ceduto a FdI - Salvini deve stare attento" : Dopo l'Umbria, l'esito delle Regionali in Emilia-Romagna resta un mistero anche per Alessandra Ghisleri. La sondaggista di Euromedia-Research "non è di certo un'indovina" come lei stessa ammette scherzando, ma una cosa è certa: "In questa regione alle europee la differenza fra i voti raccolti dalle

Sondaggio Swg sul voto in Umbria - "preferenza nascosta" degli elettori grillini : Salvini - godimento assoluto : La sconfitta in Umbria sembra vicina a ripetersi anche in Emilia-Romagna. Dal Sondaggio Swg emerge per M5s e Pd uno scenario tragico: il 54 per cento degli elettori grillini non ha approvato l'accordo giallo-rosso. Sinonimo, questo, di una bocciatura anche alle future regionali. Tra i dem, invece, i

Conte : «L’Umbria? Non pesa sul governo» E Renzi : foto di gruppo una genialata Trionfo Salvini : cosa ci dice il voto - I dati : Interpellato sulla batosta della coalizione di governo, il presidente del consiglio si consola con la canzone «Meraviglioso»

Salvini : il voto in Umbria ha una valenza nazionale : Mattelo Salvini:"Avevo scommesso dei caffe' sul piu' 10, ma nessuno si aspettava il piu' 20. E' un voto che ha valenza nazionale. C

Elezioni in Umbria - trionfo Salvini e M5S in discesa. Vincitori e vinti - cosa ha detto il voto|I dati|La mappa : Il centrodestra conquista la Regione con il 57 per cento, 20 punti in più dell’alleanza fra Pd e pentastellati. Cresce Fratelli d’Italia e sorpassa Forza Italia. Boom dell’affluenza

Salvini : Conte arrogante - voto ha valenza : 12.45 "E'un voto che ha anche una valenza nazionale.Conte continua con la sua arrogante distruzione dell'Umbria", dicendo che ha votato piccola percentuale."Sbagliare è umano, perseverare diabolico". Così Salvini replica al premier. "Chi semina tradimento raccoglie tradimento".Il voto è anche una risposta a "quell'improvvisato CdM" e anche alla foto di Narni con Conte,Zingaretti, Di Maio e Speranza."In democrazia conta il voto. Se quello che ...

Elezioni Umbria - Salvini guarda già a Roma : “Governo non rappresenta il popolo - ora il voto”. Meloni : “Fossi Conte mi dimetterei” : Hanno votato poco più di 450mila persone, ma per il centrodestra le Elezioni in Umbria sono già un’opportunità per l’assalto al governo. Così era stato in campagna elettorale, così accade anche il giorno dopo le urne che d’altronde hanno consegnato alla Lega e alla sua candidata Donatella Tesei una vittoria schiacciante, con uno scarto di 20 punti percentuali rispetto al risultato raggiunto dall’alleanza M5s-Pd. ...

Matteo Salvini sul voto in Umbria : “A occhio abbiamo fatto un’impresa storica” : Matteo Salvini, commentando i primi exit poll alla chiusura dei seggi per le elezioni regionali in Umbria pubblica un selfie insieme alla candidata di centrodestra Donatella Tesei: "27 ottobre 2019, in Umbria stiamo scrivendo una pagina di Storia: Grazie". Poi ai giornalisti aggiunge: "Commentiamo i dati veri. A occhio abbiamo fatto una impresa storica. Sono felice".Continua a leggere

Umbria - Matteo Salvini e Giorgia Meloni nel giorno del voto : "Liberiamo questa Terra" : Suona la carica, Matteo Salvini, nonostante il silenzio elettorale. È il giorno del voto in Umbria e sui social scatta l'appello: "Convincete amici, parenti, colleghi, magari anche ex fidanzati a votare - premette il leader del Carroccio -, ogni voto conta: basta una croce sul simbolo della Lega e q

Umbria - domani il voto. Franceschini plaude al patto Pd-M5S<br>Salvini : "Dedico vittoria a Conte e Di Maio" : Oggi è l’ultimo giorno di campagna elettorale in Umbria, dove domani si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale. Ieri sia gli esponenti della maggioranza di governo, e lo stesso premier, sia lo stato maggiore del centrodestra sono stati impegnati, i primi a Narni e i secondi a Terni, in iniziative elettorali, esponendo programmi e attaccandosi a vicenda. Umbria, Di Maio: ...