Salute | studenti italiani creano app per la prevenzione dei tumori al seno

(Di venerdì 1 novembre 2019) Un dispositivo piccolo e maneggevole collegato a una app per smartphone per rilevare eventuali patologie morfologiche dele facilitare quindi la diagnosi precoce e ladel tumore al. È questa l’idea del progetto ‘Test your breast’ che un gruppo didell’Università di Palermo ha portato all’Innovation Day organizzato dal Consorzio Arca nell’ambito del programma comunitario Eit Health. Il gruppo, composto da Matteo Procopio del corso di laurea in ingegneria chimica e biochimica, Enrico Tornatore e Alice Schirru,del corso di laurea in biotecnologie, Sara Volpes, Lucia Ambra Capici e Federica Ceraulo, studentesse del corso di laurea magistrale in biologia molecolare e della, ha infatti vinto la competizione siciliana cui hanno preso parte 47palermitani e ora parteciperà all’incontro del primo dicembre a Parigi, dove, sotto ...

