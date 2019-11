Salento | auto fuori strada | muore 17enne | grave la sorella La preside | Tragica

Migranti - nuovo sbarco autonomo : arrivano in 50 sulle coste del Salento : Un'imbarcazione con circa 50 Migranti è approdata nel porto di Santa Maria di Leuca, scortata da due motovedette della capitaneria di porto. Tra le persone sbarcate ci sono anche una donna con una bambina e nove minori, probabilmente non accompagnati. Non si segnalano situazioni critiche tra le persone arrivate sulle coste salentine.Continua a leggere

Salento - auto piomba su un gruppo di turisti stranieri - muore sul colpo un 60 enne belga : Un uomo di 60 anni di nazionalità belga è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre passeggiava con un gruppo di amici. Il gravissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Veglie in provincia d Lecce. Un’auto, per cause in via di accertamento, è piombata su un gruppo di turisti. L’uomo di 60 anni è stato preso in pieno. Inutili i tentativi di soccorrerlo, trasportato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce è ...