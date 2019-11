Sacchi.Madre di Del Grosso:Chiedo scusa

Parla al Giornale Radio 1, ladel presunto assassino di Luca, Giovanna Proietti:"Ho fatto arrestare mio figlio, ora è giusto che paghi" "Sono distrutta dal dolore sapendo che una mamma e un papà,un'intera famiglia, sta piangendo la morte di un figlio.Ancora non posso credere che Valerio abbia potuto fare un gesto simile. E come me tutti quelli che lo hanno visto crescere". "La nostra è una famiglia per bene di lavoratori e per questo non potevamo aggiungere al dolore della tragedia la vergogna di esserne complici"(Di venerdì 1 novembre 2019)