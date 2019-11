Rugby | Mondiali 2019 | Inghilterra-Sudafrica | in palio c’è il trono mondiale

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) Si chiuderà domani mattina a Yokohama, con fischio d’inizio alle 10 e diretta su Rai 2, laWorld Cupche si sta disputando in Giappone. Ad affrontarsi per il titolo saranno l’di Eddie Jones e ildi Rassie Erasmus. Due formazioni indicate fin dalla vigilia del torneo come tra le favorite per trovarsi a Yokohama domani e che, dunque, hanno confermato l’ottimo lavoro fatto negli ultimi anni. La vittoria sugli All Blacks danno un lieve vantaggio dei pronostici agli inglesi, ma guai a dare gli Springboks già sconfitti. L’quattro anni fa si disperava dopo l’eliminazione nella fase a gironi aidi casa, mentre solo due anni fa illanguiva nell’ottava posizione del ranking, era stato battuto anche dall’Italia e la RWCappariva più una chimera che un obiettivo. Gli inglesi dopo ...

Eurosport_IT : IMPRESA INGHILTERRA! ???? ?????????????? Batte gli All Blacks e vola in finale ai Mondiali di Rugby dove aspetta la vincen… - zazoomblog : Rugby Mondiali 2019: Galles-Nuova Zelanda 17-40 gli All Blacks danno spettacolo e conquistano il bronzo - #Rugby… - Notiziedi_it : Rugby: Mondiali: Nuova Zelanda chiude 3a – Ultima Ora -