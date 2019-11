Roma Cadavere nel fiume Tevere riaffiora all’altezza di Ponte della Musica

Trovato un cadavere nel fiume Tevere a Roma : era lì da tempo : Il corpo di un uomo è stato avvistato stamattina nel Tevere nei pressi del Ponte della musica a Roma. Sul posto i vigili del fuoco con i sommozzatori che hanno recuperato il cadavere e la polizia. Si tratterebbe di un uomo tra i 40 e i 50 anni. Dalle prime informazioni, sembra fosse in acqua da tempo.

Capitale Un colpo alla nuca a freddo: Luca morto per pochi euro Roma – Davanti a un pub, mercoledì sera in due aggrediscono "per la borsa" Anastasia. Il ragazzo reagisce: viene ucciso da un proiettile sparato alle spalle di Vincenzo Bisbiglia

Roma - cadavere dell’anziana scomparsa trovato vicino a centro commerciale : Il corpo di Amina De Amicis, l’89enne scomparsa da Ponte di Nona (Roma) sei giorni fa, è stato trovato nel terreno davanti al centro commerciale Unico, in via don Primo Mazzolari, verso le 10.30. Il cadavere già in parte decomposto era steso a terra, gonfio e in posizione supina, con gambe piegate e allargate. La donna, vestita, aveva la gonna sollevata ed era senza slip, che sono stati sono stati ritrovati accanto, poco distanti. La testa della ...

Roma - affiora dal Tevere un cadavere : 21.13 Il corpo di un uomo sui 30/40 anni è stato recuperato dai vigili del fuoco nel Tevere a Roma. Era affiorato dall'acqua all'altezza di ponte Sublicio, noto anche come ponte Aventino o ponte marmoreo, che collega piazza dell'Emporio a piazza di Porta Portese, nel cuore della Capitale. L'uomo non è stato ancora identificato. Nei giorni scorsi un uomo era stato visto lanciarsi da un ponte nel fiume vicino all'Isola Tiberina, non ...