Rimini | bimbo di 2 anni muore per un mal di pancia | poco prima era stato mandato a casa

(Di venerdì 1 novembre 2019) Aundi neppure dueè morto dopo esserevisitato per un forte mal die dimesso dal pronto soccorso pediatrico della città. I genitori, disperati, hanno presentato un esposto e la Procura romagnola ha aperto un'indagine per omicidio colposo. Il mal die la corsa in ospedale Martedì mattina il piccolo (che venerdì prossimo avrebbe dovuto compiere due) ha iniziato a starebene martedì. Sembrava un banale mal die, per questo, i genitori, hanno avvertito il pediatra di base che, non osservando alcuna sintomatologia anomala, dopo una visita li ha rassicurati. Con il passare delle ore, però, il dolore addominale, anziché scomparire come previsto dal medico, si è fatto più intenso e, mercoledì mattina, intorno alle ore 8, i familiari, preoccupati, hanno deciso di accompagnare il bambino al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale «Infermi» ...

