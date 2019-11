Ricky Martin padre per la quarta volta e gli altri gossip della settimana

“6 mesi di messaggi” - ecco come Ricky Martin ha conquistato il marito : Negli ultimi giorni si parla molto di Ricky Martin e di suo marito Jwan Yosef dopo l'annuncio della nascita del loro secondo figlio Renn. Oltre alle polemiche che scoppiano puntualmente ogni qualvolta che il cantante presenta un nuovo figlio, è suo marito a suscitare grande curiosità nelle ultime ore. Jwan Yosef è un artista svedese di origini siriane che ha fatto scoppiare il cuore del cantante portoricano. Ricky Martin ha dichiarato tempo fa ...

Ricky Martin papà per la quarta volta - è nato Renn : la prima foto : Figlio numero 4 arrivato tra le braccia di Ricky Martin e del marito Jwan Yosef. A dare l’annuncio è la coppia su Instagram con una foto in cui si mostra con il bebè – avuto attraverso madre surrogata – e la didascalia che recita: “Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido” (È nato notro figlio Renn Martin-Yosef). I sorrisi dei due uomini, che curiosamente nello scatto in questione non si mostrano in viso forse ...

Ricky Martin allarga la famiglia : è arrivato il piccolo Renn : "Ho un annuncio da fare -ha fatto sapere Ricky Martin - siamo in dolce attesa, stiamo aspettando un bambino... Mi piacciono proprio le grandi famiglie!". Con queste parole a settembre Ricky Martin aveva annunciato al mondo di “aspettare” il quarto figlio anche questo da madre surrogata ed oggi ha dato l’annuncio della nascita mostrando al mondo il piccolo Renn Martin-Yosef. Proprio ad agosto, Ricky e il suo compagno avevano condiviso la prima ...

Ricky Martin padre per la quarta volta - annunciato l’arrivo di un altro bebè : Ricky Martin padre per la quarta volta. L'annuncio è arrivato nelle ore scorse e direttamente dal diretto interessato, che ha commentato con un inequivocabile Siamo incinti! Il bambino entrerà a far parte della famiglia che l'artista ha creato con il marito Jwan Yosef, così come ha annunciato durante la partecipazione al Human Rights Campaign National Dinner di Washington, nel quale è stato premiato per il suo impegno nei confronti della ...

